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Министр климата обвела депутатов Рийгикогу вокруг пальца: расследование велось только в отношении устаревших сделок RMK

Перевод: Ева Ойжинская
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Канцлер Министерства климата Кейт Каземетс (слева) и руководитель RMK Микк Марран (посередине) заявили, что Государственный контроль предложил расследовать лишь три старые сделки. Однако Государственный контроль это опроверг. Министр климата Йоко Алендер (справа) создавала ложное впечатление у общественности по этому вопросу.
Канцлер Министерства климата Кейт Каземетс (слева) и руководитель RMK Микк Марран (посередине) заявили, что Государственный контроль предложил расследовать лишь три старые сделки. Однако Государственный контроль это опроверг. Министр климата Йоко Алендер (справа) создавала ложное впечатление у общественности по этому вопросу. иллюстрация: Mihkel Maripuu, Sander Ilvest, Dmitri Kotjuh

Руководство Центра управления государственными лесами (RMK) и Министерство климата провели расследование сделок с древесиной. Эти сделки вызывали подозрения в предоставлении незаконной государственной помощи. Однако, чтобы снять с себя ответственность, чиновники сосредоточились на соглашениях, срок действия которых уже истек. Действия участников более свежих льготных сделок остались вне поля зрения.

Высказывания, сделанные министром климата Йоко Алендер (Партия реформ) на информационном часе в Рийгикогу 6 ноября, создали у депутатов и широкой общественности впечатление, что благодаря независимому аудиту получится выяснить, продавал ли RMK до недавнего времени древесину по долгосрочным контрактам ниже рыночной цены. То есть, разобраться, были ли действия центра направлены на оказание запрещенной государственной поддержки.

Похожее впечатление оставили и выступления вице-канцлера Министерства климата Антти Тооминга и руководителя RMK Микка Маррана перед специальной комиссией по борьбе с коррупцией и специальной комиссией по контролю государственного бюджета Рийгикогу.

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