Руководство Центра управления государственными лесами (RMK) и Министерство климата провели расследование сделок с древесиной. Эти сделки вызывали подозрения в предоставлении незаконной государственной помощи. Однако, чтобы снять с себя ответственность, чиновники сосредоточились на соглашениях, срок действия которых уже истек. Действия участников более свежих льготных сделок остались вне поля зрения.
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Министр климата обвела депутатов Рийгикогу вокруг пальца: расследование велось только в отношении устаревших сделок RMK
Высказывания, сделанные министром климата Йоко Алендер (Партия реформ) на информационном часе в Рийгикогу 6 ноября, создали у депутатов и широкой общественности впечатление, что благодаря независимому аудиту получится выяснить, продавал ли RMK до недавнего времени древесину по долгосрочным контрактам ниже рыночной цены. То есть, разобраться, были ли действия центра направлены на оказание запрещенной государственной поддержки.