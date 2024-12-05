Министр климата обвела депутатов Рийгикогу вокруг пальца: расследование велось только в отношении устаревших сделок RMK

Высказывания, сделанные министром климата Йоко Алендер (Партия реформ) на информационном часе в Рийгикогу 6 ноября, создали у депутатов и широкой общественности впечатление, что благодаря независимому аудиту получится выяснить, продавал ли RMK до недавнего времени древесину по долгосрочным контрактам ниже рыночной цены. То есть, разобраться, были ли действия центра направлены на оказание запрещенной государственной поддержки.