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Группа воров взломала магазин ради алкоголя и табака

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Кража алкоголя. Фото иллюстративное.
Кража алкоголя. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

В среду поздно вечером полиция задержала в поселке Ныо уезда Тартумаа группу, которая перед задержанием проникла в магазин и украла оттуда алкоголь и сигареты.

В среду поздно вечером полиция получила сообщение о взломе магазина в поселке Ныо, откуда были украдены алкогольные и табачные изделия.

Полицейские опросили местных жителей, которые предоставили важную информацию о краже и лицах, ее совершивших. Кроме того, была получена информация об автомобиле, на котором преступники скрылись с места происшествия.

Машину обнаружили в поселке Ныо. Внутри находились трое мужчин, а также украденное имущество.

Все трое были доставлены в Тартускую тюрьму, а обстоятельства преступления расследуются в рамках уголовного дела.

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