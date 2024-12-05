Группа воров взломала магазин ради алкоголя и табака

В среду поздно вечером полиция получила сообщение о взломе магазина в поселке Ныо, откуда были украдены алкогольные и табачные изделия.

Полицейские опросили местных жителей, которые предоставили важную информацию о краже и лицах, ее совершивших. Кроме того, была получена информация об автомобиле, на котором преступники скрылись с места происшествия.

Машину обнаружили в поселке Ныо. Внутри находились трое мужчин, а также украденное имущество.

Все трое были доставлены в Тартускую тюрьму, а обстоятельства преступления расследуются в рамках уголовного дела.