В среду поздно вечером полиция задержала в поселке Ныо уезда Тартумаа группу воришек, которые проникли в магазин и украли алкоголь и сигареты.
Взломщики проникли в магазин, чтобы украсть спиртное и сигареты
В среду поздно вечером полиция получила сообщение о взломе магазина в поселке Ныо, где были украдены алкогольные и табачные изделия.
Полицейские опросили местных жителей, которые предоставили важную информацию о краже и лицах, ее совершивших. Кроме того, была получена информация об автомобиле, на котором преступники скрылись с места происшествия.
Машину обнаружили в поселке Ныо. В ней находились трое мужчин и украденное имущество.
Все трое были доставлены в Тартускую тюрьму, а обстоятельства преступления расследуются в рамках уголовного дела.