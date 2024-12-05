ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Как понравиться арендодателю, а что помешает вам заключить договор найма

Согласно недавнему опросу, проведенному Rendin, арендодатели выбирают арендаторов в первую очередь на основании их платежного поведения и первого впечатления, и большинство из них отдают предпочтение одиноким квартирантам и бездетным парам.
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Безопасная платформа аренды Rendin провела среди более чем 200 арендодателей опрос, который выявил, что почти половина из них, или 46 процентов, предпочитают сдавать жилье одному человеку или паре без детей. 37 процентов опрошенных не имеют особых предпочтений.
Лишь десять процентов принявших участие в опросе ответили, что будут сдавать в первую очередь семьям с детьми, и только семь процентов выбрали бы в качестве арендатора студента. Один домовладелец по своему опыту добавил, что, по его мнению, хорошим арендатором является человек средних лет, потому что он уже достиг определенной стабильности в жизни.
Главное деньги и первое впечатление
Почти половина респондентов, или 48 процентов, выбирают арендатора, прежде всего, исходя из платежного поведения и доходов, а 46 процентов - исходя из характера человека и первого впечатления. Только три процента домовладельцев принимают решение в пользу кандидата, который сможет въехать быстрее всех. Остальные четыре процента ответили, что, помимо вышеперечисленных факторов, для них решающими становятся, например, знакомства, стиль общения, поведение и внешний вид человека, в том числе курит кандидат или нет.
По словам арендодателей, для них также очень важно, чтобы у кандидата было чистое прошлое и он не возражал бы использовать Rendin при подписании договора аренды. Кроме того, арендодатели рекомендовали провести дополнительную проверку данных как основного арендатора, так и тех людей, которые переедут в арендуемую недвижимость вместе с ним.
Один из респондентов отметил, что никогда нельзя судить о людях по первому впечатлению, и даже у человека, который произвел самое приятное впечатление, впоследствии могут возникнуть проблемы. «Безопасность гарантируется платежеспособностью арендатора и наличием надлежащего договора аренды», - рассуждал он.
Ищем арендатора, который платит вовремя
Чуть менее половины (47 процентов) арендодателей обнаружили, что наиболее важной для них характеристикой арендатора является то, что он всегда платит арендную плату вовремя. 39 процентов респондентов считают более важным, чтобы арендатор был вежлив и прост в общении.
11 процентов арендодателей, принявших участие в опросе, ищут арендатора, который хочет снять жилье на как можно более длительный срок. Остальные четыре процента считают важным, помимо вышесказанного, чтобы арендатор бережно относился к квартире и содержал арендованное имущество в порядке.
Например, один домовладелец обнаружил, что он больше не хочет сдавать жилье работникам домашнего офиса, которые готовят еду несколько раз в день. «От интенсивного приготовления пищи в квартире долгое время сохранялся запах еды, который несколько месяцев невозможно было выветрить», - пояснил он.
Интуиция придет на помощь
48 процентов арендодателей, скорее всего, дадут отрицательный ответ кандидату, если тот игнорирует вопросы или дает расплывчатые ответы. Например, один арендодатель отметил, что продолжительный разговор с кандидатом на сдачу в аренду обычно дает ему хорошее представление о том, подходит ли ему этот человек. «Если кандидат груб, я не буду продолжать с ним общение», - объясняет другой арендодатель.
33 процента респондентов заявили, что если арендатор не явится на показ помещения и не сообщит об этом, они, скорее всего, выберут другого кандидата. 14 процентов принявших участие в опросе говорят «нет» кандидату, если он спешит с переездом и совсем не интересуется сдаваемой в аренду недвижимостью.
Арендодатели также во многом полагаются на интуицию при выборе арендатора. Например, было указано, что кандидат вызывает подозрения, если он много торгуется и предъявляет завышенные требования. Один арендодатель поделился опытом: если кандидат на первой же встрече начнет говорить о естественном износе, то, скорее всего, квартира будет возвращена в очень плохом состоянии.
Кроме того, арендодателям не нравятся кандидаты с сомнительным прошлым, или если тот не пройдет проверку биографических данных на платформе Rendin. В качестве оправдания несколько арендодателей указали, что ранее они сталкивались с проблемным арендатором, который влез в долги или нанес серьезный материальный ущерб сдаваемому в аренду имуществу.
Как себя вести при общении с арендодателем
1. Представьтесь
Первое впечатление важно. При обращении к арендодателю представьтесь, расскажите, чем вы занимаетесь, с кем и как долго планируете жить в арендованном жилье. Укажите, почему вас интересует именно эта площадь и/или район.
2. Приходите вовремя
Опоздание или неявка в оговоренное время может оставить о вас негативное впечатление. Если вы не сможете приехать в оговоренное время, обязательно сообщите нам об этом заранее.
3. Будьте вежливы
При встрече будьте вежливы, наденьте приличную одежду и ведите себя уважительно. Проявляйте искренний интерес к сдаваемой в аренду недвижимости, честно отвечайте на все вопросы, включая личные данные и информацию, например, о наличии у вас домашних животных.