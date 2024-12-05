ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Как понравиться арендодателю, а что помешает вам заключить договор найма

Безопасная платформа аренды Rendin провела среди более чем 200 арендодателей опрос, который выявил, что почти половина из них, или 46 процентов, предпочитают сдавать жилье одному человеку или паре без детей. 37 процентов опрошенных не имеют особых предпочтений.

Лишь десять процентов принявших участие в опросе ответили, что будут сдавать в первую очередь семьям с детьми, и только семь процентов выбрали бы в качестве арендатора студента. Один домовладелец по своему опыту добавил, что, по его мнению, хорошим арендатором является человек средних лет, потому что он уже достиг определенной стабильности в жизни.

Главное деньги и первое впечатление

Почти половина респондентов, или 48 процентов, выбирают арендатора, прежде всего, исходя из платежного поведения и доходов, а 46 процентов - исходя из характера человека и первого впечатления. Только три процента домовладельцев принимают решение в пользу кандидата, который сможет въехать быстрее всех. Остальные четыре процента ответили, что, помимо вышеперечисленных факторов, для них решающими становятся, например, знакомства, стиль общения, поведение и внешний вид человека, в том числе курит кандидат или нет.