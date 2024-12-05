Узнайте и удивитесь: что происходило в ноябре с продажами автомобилей по сравнению с прошлым годом

По мнению исполнительного директора Elke Райдо Розенфельда, столь значительный рост обусловлен рядом факторов, главным из которых является новый налог на автомобили, вступающий в силу в следующем году.

«Интерес клиентов был явно сосредоточен на моделях, доступных сразу, и на покупках, которые можно оформить до вступления нового налога в силу. Преимущество на рынке сейчас имеют те автодилеры, у которых хорошие складские запасы и которые способны быстро реагировать на рост спроса», - объясняет Райдо Розенфельд.

В ноябре в Эстонии было продано 3644 новых легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств, что на 63,5% больше, чем в ноябре 2023 года. За весь год рост был более скромным - всего 2,4%. Результаты ноября указывают на то, что налог на автомобили, который начнет действовать с 1 января, значительно активизировал автомобильный рынок.

Налог на автомобили вдохновил на новые рекламные кампании

Розенфельд отмечает, что рынок в настоящее время характеризуется многочисленными акциями автодилеров, связанными с введением налога на автомобили. Например, Toyota до конца года предлагает модель RAV4 со скидкой, эквивалентной стоимости нового регистрационного налога, который вступит в силу в следующем году.

«Эта акция, в свою очередь, увеличила количество заказов и побудила клиентов оформлять сделки уже на следующий год», - добавляет Розенфельд.

Среди покупателей, которые придают особое значение расходу топлива и экологичности, особенный рост продемонстрировали автомобили с гибридным двигателем.

«Результаты продаж в ноябре показывают, что в сегменте легковых автомобилей гибриды оказались наиболее востребованными с точки зрения расхода топлива. В сегменте коммерческих транспортных средств наиболее популярным видом топлива остается дизель», - объясняет Розенфельд.

По мнению Розенфельда, на основании результатов продаж за ноябрь и декабрь можно прогнозировать, что к концу 2024 года продажи автомобилей превзойдут уровень прошлого года, а рынок останется активным и в начале следующего года.