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В парке Кадриорг открылся дом садовника с оранжереей

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Сегодня состоялось торжественное открытие здания для сотрудников и партнеров парка Кадриорг. Новая оранжерея, расположенная по адресу Лидия Койдула, 34а, обеспечивает современные условия для работы сотрудников парка и выращивания экзотических растений.

«Новый дом садовника гармонично вписывается в ансамбль здания кастеляна и исторического парка Кадриорг благодаря своей легкости и ответственному подходу, напоминая при этом старинную оранжерею», – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Оранжереей - от французского orangerie - в XVII–XVIII веках называли теплицу, расположенную в парке дворца, которая предназначалась для обеспечения царской семьи экзотическими плодами и зимним цветочным убранством. В современном понимании новый комплекс оранжерей в парке Кадриорг объединяет теплицы и офисные помещения.

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