Сегодня состоялось торжественное открытие здания для сотрудников и партнеров парка Кадриорг. Новая оранжерея, расположенная по адресу Лидия Койдула, 34а, обеспечивает современные условия для работы сотрудников парка и выращивания экзотических растений.
Для подписчиков
В парке Кадриорг открылся дом садовника с оранжереей
«Новый дом садовника гармонично вписывается в ансамбль здания кастеляна и исторического парка Кадриорг благодаря своей легкости и ответственному подходу, напоминая при этом старинную оранжерею», – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.