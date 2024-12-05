В ночь на четверг, 5 декабря, глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Мальты Валетту на заседание ОБСЕ, передает Русская Служба Би-би-си. Это первый его визит в Евросоюз с начала полномасштабной войны с Украиной. При этом официальному представителю МИД Марии Захаровой сначала выдали визу, а потом аннулировали ее. Почему Лавров смог прилететь в ЕС и как на это отреагировали другие участники заседания?
Глава МИД России прилетел на Мальту. А как же санкции Евросоюза?
Лавров прилетел на Мальту для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На нем, говорила Мария Захарова, он обсудит «нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса».
При этом, как сообщает немецкое агентство DPA, Лавров прилетел на борту российского лайнера, несмотря на то, что самолетам РФ закрыт доступ в воздушное пространство Евросоюза.
В прошлом году подобное заседание прошло в Северной Македонии, которая не входит в Евросоюз, так что Лавров смог туда съездить. В 2022 году заседание было в Варшаве - и Польша отказала российскому министру в приглашении. К тому моменту Лавров уже находился под санкциями Евросоюза из-за войны в Украине.
Санкции регулируются постановлением Совета Европы, принятым еще после аннексии Крыма в 2014 году. Первая же статья документа гласит, что страны Евросоюза должны предпринимать все возможные меры, чтобы на их территорию не попали люди, ответственные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Список таких людей включен в отдельное приложение.
25 февраля 2022 года список серьезно расширили. В частности, в него вошли два человека, напротив имени которых Совет Европы поставил «звездочку» с комментарием, что «первый параграф первой статьи не относится к этим людям». Речь идет о Лаврове и президенте России Владимире Путине.
Так что, в отличие от остальных лиц, попавших под санкции, президент России и министр иностранных дел могут - в теории - приехать в Евросоюз.
Такое исключение - не беспрецедентное. Например, глава Кубы Фидель Кастро приезжал в Нью-Йорк на заседание ООН - несмотря на то, что между странами не было дипломатических отношений, а против Кубы действовали жестокие санкции. В этом году на Генассамблею ООН в США приезжал президент Ирана Месуд Пезешкиан.
Как объяснил Би-би-си адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин, ни одна страна ООН не может помешать другой стране исполнять обязательства, вытекающие из членства в организации.
Перед официальным визитом, говорит Гландин, принимающая сторона (в случае с Лавровым - Мальта) по дипломатическим каналам получает запрос: «На таком-то самолете с таким-то бортовым номером приедет министр иностранных дел, прошу согласовать, разрешить и подтвердить, что на территории Мальты к этому должностному лицу будут применяться все привилегии и иммунитеты, которые предусмотрены как Венской конвенцией 1961-го года, так и общим международным правом в отношении такого рода поездок».
Только после того, как принимающая страна подтвердит запрос, прессе сообщают, что министр поедет на мероприятие. «То есть, условно, если, например, Французская республика пригласит сама любое высшее должностное лицо, например, на открытие Нотр-Дама, это значит, что в этом приглашении уже будут эти самые гарантии привилегии иммунитетов и это значит, что принимающая сторона действительно примет, а потом через тот срок, который указан в приглашении, беспрепятственно выпустит такое лицо», - поясняет Гландин.
Лавров посетить Валетту смог, а вот Мария Захарова - нет. Накануне заседания ОБСЕ агентство DPA сообщило, что ее визу - выданную в качестве исключения - Мальта аннулировала после того, как Эстония, Латвия и Литва выступили против такого исключения.
В МИД России же сказали, что Мальта аннулировала визу «в силу не зависящих от нее обстоятельств».
Как и Лавров, Захарова находится под санкциями Евросоюза - но в отличие от главы МИД, у ее имени нет «звездочки», так что к ней запрет на въезд страны ЕС применяется в полной мере.
Юрист Сергей Гландин поясняет, что даже если у Захаровой есть дипломатический паспорт, она не рассматривается как представитель Российской Федерации - таковым в силу Конституции могут быть либо президент, либо министр иностранных дел. Вероятно, российская делегация подала в МИД Мальты перечень людей, которые должны были сопровождать Лаврова, и власти страны сначала согласовали этот список, но потом передумали, полагает эксперт.
«Ну, конечно, не совсем дипломатически красивый поступок, но, к сожалению, такое бывает в межгосударственной дипломатической жизни», - подытоживает Гландин.
Возражением на исключение для Захаровой страны Балтии не ограничились. Литва сократила состав своей делегации: вместо министра иностранных дел страну представит директор одного из департаментов МИДа. Не будет на встрече и министра иностранных дел Эстонии.
Главы МИД других стран, например, Польши, Латвии и Нидерландов, прибыли на Мальту, но заявили, что будут избегать Лаврова.
А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского дипломата. Перед этим Сибига в своем выступлении назвал Лаврова военным преступником.