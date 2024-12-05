Глава МИД России прилетел на Мальту. А как же санкции Евросоюза?

Лавров прилетел на Мальту для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На нем, говорила Мария Захарова, он обсудит «нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса».

При этом, как сообщает немецкое агентство DPA, Лавров прилетел на борту российского лайнера, несмотря на то, что самолетам РФ закрыт доступ в воздушное пространство Евросоюза.

В прошлом году подобное заседание прошло в Северной Македонии, которая не входит в Евросоюз, так что Лавров смог туда съездить. В 2022 году заседание было в Варшаве - и Польша отказала российскому министру в приглашении. К тому моменту Лавров уже находился под санкциями Евросоюза из-за войны в Украине.

Санкции регулируются постановлением Совета Европы, принятым еще после аннексии Крыма в 2014 году. Первая же статья документа гласит, что страны Евросоюза должны предпринимать все возможные меры, чтобы на их территорию не попали люди, ответственные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Список таких людей включен в отдельное приложение.

25 февраля 2022 года список серьезно расширили. В частности, в него вошли два человека, напротив имени которых Совет Европы поставил «звездочку» с комментарием, что «первый параграф первой статьи не относится к этим людям». Речь идет о Лаврове и президенте России Владимире Путине.