Силы обороны отрабатывают на учениях «Молния» поддержку с воздуха вместе с союзниками

На этой неделе эстонские и союзные силы отрабатывают выполнение воздушных операций в рамках учений «Молния», в том числе приказы об авиационной поддержке с воздуха. Истребители союзников упражняются в полетах на малых высотах.

«Основное внимание уделяется отработке процедур Центра воздушной поддержки (Air Support Operations Center) на уровне дивизии. В процессе используется тактическая передача данных для создания ситуационной осведомленности и целеуказания для истребителей. Безопасная передача данных позволяет пилотам получать информацию о боевой обстановке в реальном времени на безопасном расстоянии. Это сокращает время полета истребителей в зоне действия вражеской ПВО и обеспечивает более эффективное выполнение заданий», - сказал командир дивизионной секции воздушной поддержки Сил обороны подполковник Кристо Липасаар.

В рамках учений также отрабатывается быстрое внедрение авианаводчиков стран-союзниц в командную цепочку эстонской дивизии и их сотрудничество при заказе авиационной огневой поддержки. Параллельно союзники выполняют полеты на малых высотах. Это создает условия для упражнений по ведению противовоздушной обороны для резервистов дивизионной батареи ПВО и экипажей кораблей, участвующих в учениях.

«Совместные действия с голландскими истребителями пятого поколения F-35 и французскими истребителями Dassault Rafale позволили достичь всех учебных целей и протестировать новейшие боевые процедуры для обеспечения успеха в современном конвенциональном боевом окружении», - добавил подполковник Липасаар.