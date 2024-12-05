Кая Каллас не будет общаться с Лавровым на Мальте

Контакты не предусмотрены, поскольку Лавров находится под санкциями Европейского Союза. «ЕС включил Сергея Лаврова в список лиц, против которых введены санкции от 25 февраля 2022 года, в связи с его активной поддержкой действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине. Как следствие, на него наложены меры по замораживанию активов, а лицам ЕС запрещено предоставлять ему экономические ресурсы», - ответила в четверг, 5 декабря, на запрос DW пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

Несмотря на санкции, Лавров фигурирует в ограниченном списке лиц, напротив фамилий которых стоит «звездочка», означающая, что на него не распространяется запрет на въезд в Евросоюз. «ЕС решил, что меры запрета на поездки - въезд на территорию стран-членов ЕС или транзит через них - к нему не применяются. ЕС продолжит привлекать российских чиновников к ответственности за их действия, сохраняя при этом открытыми возможности для диалога», - пояснила Хиппер.

Мальта аннулировала визу Захаровой

Ранее стало известно, что в преддверии встречи в Валлетте Мальта аннулировала визу официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой. Правовые нормы Евросоюза допускают, что его страны могут оспорить выдачу виз. По информации из дипломатических кругов, это сделали три страны - Эстония, Латвия и Литва, обосновав это тем, что в прошлом году Россия заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ, пишет агентство dpa.

Тем временем Сергей Лавров уже прибыл в Валлетту, где планирует провести двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств ряда стран, сообщили российские СМИ. Это его первый визит в страну Евросоюза с начала полномасштабной войны России в Украине.