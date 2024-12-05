Мужчину оправдали после нескольких лет заключения, государство выплатит сотни тысяч компенсации

Лауринас Жутаутас, согласно обвинению, с конца 2019 года до августа 2020 года занимался организацией закупки, хранения и передачи крупных партий различных наркотиков для нужд группировки. Также он обеспечивал группировку средствами связи, которые использовались для взаимодействия между ее участниками.

Суд установил, что обвинение в отношении Борисова, Работинского, Свитина, Пухова и Жутаутаса в создании и участии в преступной группировке не было доказано. Решение суда пока не вступило в силу, и прокуратура рассматривает возможность его обжалования.

Один оправданный находился под стражей четыре года

Пресс-секретарь Вируского уездного суда сообщил, что суд оправдал Святослава Борисова по обвинению в организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере, отменил меру пресечения в виде ареста и в зале суда освободил Борисова.

С Эстонской Республики в пользу Борисова было взыскано моральное возмещение за время пребывания под стражей с 2020 года до настоящего времени в размере 97 000 евро.

Кроме того, с государства в пользу Борисова было взыскано материальное возмещение ущерба в размере около 20 600 евро за утраченную заработную плату, а также 169 000 евро для покрытия расходов на адвоката Кюллике Намм, выбранного для судебного и досудебного разбирательства по уголовному делу.