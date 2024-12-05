Студенческий город Тарту не присоединится к договору об образовании

Горсобрание решило, что общие цели представленного Министерством образования и науки на подписание соглашения, касающиеся движения к равным доступности и качеству образования в Эстонии, похвальны, но город Тарту не может поддержать соглашение, прежде чем государство не предоставит четкие финансовые гарантии для покрытия связанных с соглашением финансовых обязательств.