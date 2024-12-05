Тартуское горсобрание решило, что город Тарту не станет подписывать соглашение в сфере образования, поскольку государство не предоставило гарантий финансирования проистекающих из соглашения обязательств.
Студенческий город Тарту не присоединится к договору об образовании
Горсобрание решило, что общие цели представленного Министерством образования и науки на подписание соглашения, касающиеся движения к равным доступности и качеству образования в Эстонии, похвальны, но город Тарту не может поддержать соглашение, прежде чем государство не предоставит четкие финансовые гарантии для покрытия связанных с соглашением финансовых обязательств.
Соглашение принесло бы Тарту дополнительные обязательства в объеме нескольких миллионов евро, но при текущей базе доходов город не может увеличить затраты на образование в подобном объеме.
За отказ от подписания соглашения проголосовали 32 депутата горсобрания, «против» проголосовали десять депутатов.