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Студенческий город Тарту не присоединится к договору об образовании

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Учебный класс. Фото иллюстративное.
Учебный класс. Фото иллюстративное. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тартуское горсобрание решило, что город Тарту не станет подписывать соглашение в сфере образования, поскольку государство не предоставило гарантий финансирования проистекающих из соглашения обязательств.

Горсобрание решило, что общие цели представленного Министерством образования и науки на подписание соглашения, касающиеся движения к равным доступности и качеству образования в Эстонии, похвальны, но город Тарту не может поддержать соглашение, прежде чем государство не предоставит четкие финансовые гарантии для покрытия связанных с соглашением финансовых обязательств.

Соглашение принесло бы Тарту дополнительные обязательства в объеме нескольких миллионов евро, но при текущей базе доходов город не может увеличить затраты на образование в подобном объеме.

За отказ от подписания соглашения проголосовали 32 депутата горсобрания, «против» проголосовали десять депутатов.

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