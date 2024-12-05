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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Снижение цен до 18%: супермаркеты удивляют своих покупателей

Перевод: Каролийна Вертяева
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Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev, Eesti Meedia

Исследование Postimees показало, что за последние пять месяцев все продуктовые сети снизили стоимость своих корзин. Однако особенно выделился магазин Selver, где цены за последние месяцы упали наиболее заметно.

За последние месяцы Selver стал лидером по снижению цен, что ощутимо сказалось на кошельках покупателей. В начале июля корзина товаров стоила более 85 евро, но к декабрю цена снизилась на 15,5 евро (18%). Основное падение цен произошло в августе, хотя в сентябре они временно выросли до 80 евро. Однако с этого момента стоимость корзины продолжала снижаться.

Значительно снизили свои цены и Grossi Toidukaubad. Корзина стала дешевле на 12,5 евро (17%). Особенно заметное снижение произошло в сентябре, что сделало Grossi одним из самых конкурентоспособных игроков на рынке.

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