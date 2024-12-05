Исследование Postimees показало, что за последние пять месяцев все продуктовые сети снизили стоимость своих корзин. Однако особенно выделился магазин Selver, где цены за последние месяцы упали наиболее заметно.
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ Снижение цен до 18%: супермаркеты удивляют своих покупателей
За последние месяцы Selver стал лидером по снижению цен, что ощутимо сказалось на кошельках покупателей. В начале июля корзина товаров стоила более 85 евро, но к декабрю цена снизилась на 15,5 евро (18%). Основное падение цен произошло в августе, хотя в сентябре они временно выросли до 80 евро. Однако с этого момента стоимость корзины продолжала снижаться.