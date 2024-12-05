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Министр объясняет, будет ли Эстонии хватать электричества в феврале

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Синхронно-компенсационная станция Elering.
Синхронно-компенсационная станция Elering. Фото: Madis Veltman

В феврале страны Балтии будут отключены от электросети России. Компания Elering, ответственная за этот процесс, дала понять, что для уверенности в стабильности системы Эстонии необходимо иметь управляемые мощности в объеме 1000 МВт. Но есть ли они у нас?

Примерно в то же время был опубликован отчет о специальной проверке Eesti Energia, в котором выяснилось, что государственная энергетическая компания загрязняет окружающую среду больше, чем разрешено. В ответ Eesti Energia на один день вывела с рынка четыре производственных блока, но затем вернула их обратно.

Что же будет дальше? Пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв заявил, что Enefit Power не прекратит подавать заявки на участие этих четырех блоков в торговле на рынке.

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