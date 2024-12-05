Министр объясняет, будет ли Эстонии хватать электричества в феврале

Примерно в то же время был опубликован отчет о специальной проверке Eesti Energia, в котором выяснилось, что государственная энергетическая компания загрязняет окружающую среду больше, чем разрешено. В ответ Eesti Energia на один день вывела с рынка четыре производственных блока, но затем вернула их обратно.