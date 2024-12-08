АЖИОТАЖ Как в Ида-Вирумаа готовятся к новому налогу

Он предположил, что, вероятнее всего, в первом квартале потребитель будет привыкать к новой реальности и продажи могут чуть-чуть упасть, примерно до уровня начала 2024 года.

Нарвитянин Александр Зраев тоже решил поменять свою старую Škoda: несмотря на то, что она все еще ездила, появились разные проблемы, устарела комплектация, в конце концов поломались стеклоподъемники. Выбор пал на Шкоду 2024 года. «Мне нравится эта марка, нравится, как она выглядит и как ездит, поэтому я остался ей верен. А налог на старую Škoda составит всего 50 евро в год - как оказалось, примерно такой налог ждет все машины, которым уже есть 20 лет. Поэтому я не стал ее продавать и оставил себе», - рассказал Александр.

Он добавил, что надеется успеть выкупить новую машину до наступления 1 января, чтобы не платить взнос за первичную регистрацию, которая в его случае составит 800 евро. «А сам налог будет около 200 евро или даже чуть меньше. Не самые большие деньги, вполне терпимо. Но как таковой налог на автомобили я осуждаю - понятно, что государству нужны деньги, но это куда больше похоже на налог на роскошь, чем на заботу об окружающей среде», - сказал Александр.

Жительница Нарвы и депутат Яна Кондрашова тоже поделилась своим опытом: она меняла Audi на Volvo, выбрав тот же класс по параметрам, только более новую модель. «И так менять нужно было, а введение налога просто стало дополнительным аргументом и причиной поторопиться. Выбирала не из расчетов, а из эстетических соображений и параметров. На предыдущей Audi были уже большой пробег и старый год», - рассказала Яна.

Она добавила, что поиск нового автомобиля занял у нее месяц, но поиски велись напряженно и ежедневно. Но и искала она точно нужный цвет внутри и снаружи, определенные технические параметры, а также хорошее соотношение между годом и ценой. «В целом к автоналогу я отношусь негативно. Это просто дополнительные расходы для жителей страны в трудное время», - добавила она.