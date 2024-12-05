Цахкна: наш ответ российской агрессии сформирует будущее мира

Цель визита - укрепление двусторонних отношений, обсуждение агрессии России против Украины и ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, а также продвижение возможностей для эстонского бизнеса на рынке Персидского залива.

Говоря об агрессии России в Украине, Цахкна отметил, что это экзистенциальный вопрос для Эстонии. «Империалистические амбиции России остаются неизменными, и Эстония по собственному опыту слишком хорошо знает, к чему это приводит», - сказал Цахкна.

Он добавил, что Россия усилила военные действия и задействовала в них войска Северной Кореи. «Агрессия России носит не региональный, а глобальный характер, и то, как мы на нее ответим, сформирует наше общее будущее и безопасность».

Цахкна поблагодарил Катар за посреднические усилия, направленные на то, чтобы помочь депортированным украинским детям вернуться домой. С начала российской агрессии Катар помог вернуться домой 53 депортированным украинским детям, семь из которых воссоединились со своими семьями в конце ноября.

Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе гуманитарный кризис в секторе Газа, а также ситуация в Ливане и Сирии. «Эстония вносит вклад там, где может, и насколько возможно», - подчеркнул Цахкна.

Он добавил, что Эстония будет поддерживать все дипломатические усилия по предотвращению эскалации военных действий, чтобы отвести Ближний Восток от пропасти, и высоко оценил усилия Катара по достижению перемирия.