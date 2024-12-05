Министр иностранных дел Маргус Цахкна в четверг находится со своим первым визитом в столице Катара Дохе, где встретился с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бен Саадом аль-Мурайхом.
Цахкна: наш ответ российской агрессии сформирует будущее мира
Цель визита - укрепление двусторонних отношений, обсуждение агрессии России против Украины и ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, а также продвижение возможностей для эстонского бизнеса на рынке Персидского залива.
Говоря об агрессии России в Украине, Цахкна отметил, что это экзистенциальный вопрос для Эстонии. «Империалистические амбиции России остаются неизменными, и Эстония по собственному опыту слишком хорошо знает, к чему это приводит», - сказал Цахкна.
Он добавил, что Россия усилила военные действия и задействовала в них войска Северной Кореи. «Агрессия России носит не региональный, а глобальный характер, и то, как мы на нее ответим, сформирует наше общее будущее и безопасность».
Цахкна поблагодарил Катар за посреднические усилия, направленные на то, чтобы помочь депортированным украинским детям вернуться домой. С начала российской агрессии Катар помог вернуться домой 53 депортированным украинским детям, семь из которых воссоединились со своими семьями в конце ноября.
Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе гуманитарный кризис в секторе Газа, а также ситуация в Ливане и Сирии. «Эстония вносит вклад там, где может, и насколько возможно», - подчеркнул Цахкна.
Он добавил, что Эстония будет поддерживать все дипломатические усилия по предотвращению эскалации военных действий, чтобы отвести Ближний Восток от пропасти, и высоко оценил усилия Катара по достижению перемирия.
«Я выступаю за долгосрочное решение в регионе. Я по-прежнему убежден, что это означает решение двух государств, которое гарантировало бы безопасность Израиля и обеспечило бы Палестине политически и экономически стабильное будущее», - сказал он.
Цахкна также встретился с министром связи и информационных технологий Катара Мухаммедом бен Али бен Мухаммедом Аль Манна, государственным министром внешней торговли Катара доктором Ахмедом бен Мухаммедом Аль Катаром и министром транспорта шейхом Мухаммедом бен Абдуллой бен Мухаммедом Аль Тани, чтобы обсудить дальнейшие возможности сотрудничества в экономической сфере.
«Эстонские компании очень заинтересованы в катарском рынке, и Катар также является одной из приоритетных стран для Эстонии в регионе», - сказал Цахкна. Он добавил, что в целях развития сотрудничества Эстония недавно организовала День рынка стран Персидского залива, в котором приняли участие 150 компаний.
Цахкна отметил, что Эстония обладает 30-летним опытом в области цифрового развития, которым готова поделиться. «Мы разделяем глубокий интерес к инновациям и предпринимательству и видим, насколько они важны для оживления экономики».
Во время визита Цаккна сопровождает бизнес-делегация, в состав входят эстонские цифровые и технологические компании Bolt, Helmes, Defsecintel Solutions OÜ, Lean OÜ, Bercman Energy, Elcogen, Cybexer Technologies, Nortal и Эстонская торгово-промышленная палата.
В четверг вечером Цахкна также принял участие в технологической ярмарке «MENA Fintech Festival», где он руководил панельной дискуссией, посвященной развитию цифровых технологий в Эстонии, и на мероприятии по налаживанию деловых контактов.
В пятницу Цахкна отправится в Бахрейн, где выступит на конференции по безопасности IISS Manama Dialogue, а также встретится с членами кабинета министров Бахрейна и другими участниками конференции.