Франция без правительства. Как это случилось и к чему приведет

Марин Ле Пен ради отставки правительства согласилась на союз с левыми. Фото: ALAIN JOCARD

План Макрона провалился: правительство Барнье не продержалось и трех месяцев, а бюджет на 2025 год так и не принят, что поставило Францию на грань не только политического, но и экономического кризиса.

Макрону удалось невозможное - сплотить против себя ультралевых и ультраправых, его поддерживают сейчас только пропрезидентское «Возрождение» и часть партии «Республиканцы». Но этого недостаточно для одобрения кандидатуры следующего премьер-министра.

Кто станет новым премьер-министром?

«Два блока, составляющие оппозицию, всегда смогут свергнуть блок, формирующий правительство», - констатирует парижский корреспондент Би-би-си Хью Скофилд. Если депутаты объявили вотум недоверия нейтральному и склонному к компромиссам Барнье, то у любого его возможного преемника еще меньше шансов получить одобрение Национального собрания.

Глава фракции «Непокоренной Франции» в Национальной ассамблее Матильда Пано уже заявила, что кандидатура любого премьер-министра будет отвергнута, если он не будет из этой партии.

Но пока Макрон даже не рассматривает такой вариант. К тому же в таком случае стоит ждать появления другого альянса недовольных депутатов: пропрезидентской партии и ультраправых. Поэтому главная цель президента - найти лояльного Елисейскому дворцу политика, который к тому же устраивал бы «Национальное объединение».

Французские СМИ называют трех возможных кандидатов.

Себастьян Лекорню с 2022 года возглавляет Министерство вооруженных сил Франции. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP