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Компания Eesti Gaas меняет название

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Глава компании Маргус Каазик.
Глава компании Маргус Каазик. Фото: Rene Lutterus

Eesti Gaas - крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания балтийско-финского региона - будет использовать в Эстонии бренд Elenger, как уже делает на рынках Финляндии, Польши, Латвии, Литвы и Германии. Новым названием компании станет AS Elenger Grupp.

«Наше предприятие давно уже не только "Eesti", и не исключительно "gaas". Мы стали международной энергетической компанией с широким портфелем продуктов. Фигурально выражаясь, сейчас мы действуем на территории от полярного круга до границ Германии, а основная часть наших доходов образуется за рубежом, где находится и большая часть наших активов. Наряду с продажей энергии мы производим солнечную энергию и биогаз, а также управляем инфраструктурой распределительной сети», - отметил возглавляющий компанию Маргус Каазик.

«Смена названия приведет внешнюю форму в соответствие с содержанием. Новое наименование включает все наше расширившееся ценностное предложение: электричество, энергию, биогаз и LNG - чистый натуральный природный газ западного происхождения, которым мы обеспечиваем весь здешний регион и при помощи которого стали лидером рынка», - сказал Каазик.

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