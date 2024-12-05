Компания Eesti Gaas меняет название

«Наше предприятие давно уже не только "Eesti", и не исключительно "gaas". Мы стали международной энергетической компанией с широким портфелем продуктов. Фигурально выражаясь, сейчас мы действуем на территории от полярного круга до границ Германии, а основная часть наших доходов образуется за рубежом, где находится и большая часть наших активов. Наряду с продажей энергии мы производим солнечную энергию и биогаз, а также управляем инфраструктурой распределительной сети», - отметил возглавляющий компанию Маргус Каазик.