Неожиданный лидер Англию покоряет новое популярное имя для мальчиков

В 2023 году в Англии и Уэльсе родилось 4661 мальчика с именем Мухаммед.

Мухаммед обошел по популярности имя Ной, которое традиционно входит в число самых востребованных, сообщает The Guardian со ссылкой на ежегодные данные Национального статистического управления Великобритании. Другие варианты написания имени - Мохаммед и Мохаммад - также вошли в топ-70 самых популярных имен.

Мухаммед входит в десятку самых популярных имен для мальчиков с 2016 года. В 2021 году это имя заняло второе место по популярности, но впервые оказалось на вершине списка.

После Мухаммеда и Ноя третьим по популярности именем стал Оливер, который вытеснил из тройки лидеров имя Джордж.

Это первый случай за последние десять лет, когда в Англии и Уэльсе родилось менее 4000 мальчиков с именем Джордж. По данным Национального статистического управления, популярность имен, связанных с членами королевской семьи, такими как Чарльз, Джордж и Гарри, снизилась.

Что касается девочек, то по сравнению с двумя годами ранее список лидеров остался неизменным: Оливия, Амелия и Айла вновь возглавили тройку самых популярных имен.

Руководитель отдела общественного здоровья в Национальном статистическом управлении Грег Сили, отметил, что на выбор имен продолжает влиять поп-культура. Все чаще мальчиков называют Кендрик или Элтон, а девочек - Билли, Лана, Майли или Рианна.