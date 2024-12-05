Партия «Отечество» рекомендует городской управе не присоединяться к соглашению об образовании

Руководитель таллиннского отделения партии «Отечество» Рийна Сольман, комментируя решение, заявила, что многие муниципалитеты скептически относятся к образовательному соглашению, и, по ее мнению, это оправдано.

«Для "Отечество" важно, чтобы для реализации целей договора об образовании, предложенного министром образования Кристиной Каллас, муниципалитеты получили необходимые финансовые средства. Однако предложенное соглашение - это обман, поскольку в государственном бюджете и утвержденной правительством бюджетной стратегии не предусмотрено средств для его выполнения. Более того, соглашение не выполняет обещаний, ранее данных для урегулирования коллективного трудового спора с учителями. Мы ждем, чтобы образовательное соглашение наполнили конкретным содержанием», - отметила Сольман.