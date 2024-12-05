В четверг вечером правление таллинского отделения партии «Отечество» обсудило предложенное министром образования Кристиной Каллас соглашение об образовании и решило посоветовать таллинской городской управе не подписывать его.
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Партия «Отечество» рекомендует городской управе не присоединяться к соглашению об образовании
Руководитель таллиннского отделения партии «Отечество» Рийна Сольман, комментируя решение, заявила, что многие муниципалитеты скептически относятся к образовательному соглашению, и, по ее мнению, это оправдано.