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Партия «Отечество» рекомендует городской управе не присоединяться к соглашению об образовании

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Алексей Яшин, Пяртель-Пеэтер Пере, Евгений Осиновский и Карл Сандер Касе.
Алексей Яшин, Пяртель-Пеэтер Пере, Евгений Осиновский и Карл Сандер Касе. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг вечером правление таллинского отделения партии «Отечество» обсудило предложенное министром образования Кристиной Каллас соглашение об образовании и решило посоветовать таллинской городской управе не подписывать его.

Руководитель таллиннского отделения партии «Отечество» Рийна Сольман, комментируя решение, заявила, что многие муниципалитеты скептически относятся к образовательному соглашению, и, по ее мнению, это оправдано.

«Для "Отечество" важно, чтобы для реализации целей договора об образовании, предложенного министром образования Кристиной Каллас, муниципалитеты получили необходимые финансовые средства. Однако предложенное соглашение - это обман, поскольку в государственном бюджете и утвержденной правительством бюджетной стратегии не предусмотрено средств для его выполнения. Более того, соглашение не выполняет обещаний, ранее данных для урегулирования коллективного трудового спора с учителями. Мы ждем, чтобы образовательное соглашение наполнили конкретным содержанием», - отметила Сольман.

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