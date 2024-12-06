Осужденный за антигосударственную деятельность Середенко ходатайствует об УДО в окружном суде

В ноябре Вируский уездный суд отказал Середенко в УДО, но он обжаловал это решение в окружном суде, который принял его жалобу в производство, но пока не назначил дату ее рассмотрения.

Середенко отбывает свой срок с 3 марта 2021 года - даты, когда он был задержан в качестве подозреваемого.

По версии следствия, Середенко с 2009 года и до своего задержания сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.

В чем обвиняли Сергея Середенко

По версии следствия, Сергей Середенко с 2009 года и до своего задержания в марте 2021 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.

Его цель состояла в том, чтобы помочь им в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии и поддержать деятельность антиэстонской разведки.

Согласно обвинению, Середенко участвовал в деятельности России по оказанию влияния, готовя и публикуя на основе полученных из России инструкций статьи в поддержку целей внешней политики и политики безопасности России, направленных на раскол эстонского общества и дискредитацию государственных институтов.

Он также принимал участие в мероприятиях учреждений и организаций, связанных с деятельностью влияния и планированием их деятельности. Кроме того, он собирал и передавал интересующую Россию информацию о том, что происходило в эстонском обществе и политике.

Суд отклонил утверждение защитника, что Середенко выступал в качестве независимого исследователя или адвоката. Середенко тесно сотрудничал с российскими государственными учреждениями и организациями, и ему часто предписывали тему, содержание и тон статей. Так что это была заказная работа, а не самостоятельная экспертиза или анализ. Также Середенко явно занимался продвижением образа так называемого «русского мира», а не защитой прав личности от произвола государства.

Уголовная коллегия Госсуда оставила в силе обвинительный приговор Середенко и не согласилась с позицией защиты о неконституционности уголовно-правовых норм, лежащих в основе обвинения.