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Лавров: «Орешник» был сигналом Западу (3)

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1017-го дня войны, 6 декабря.

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