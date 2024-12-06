Продуктовый банк проводит в пятницу и субботу акцию в поддержку малоимущих

Как передала пресс-служба НКО, сбор продуктов будет проводиться в 82 торговых точках по всей Эстонии. Цель сбора - собрать продукты с долгим сроком хранения, чтобы облегчить растущие потребности в продовольствии и пополнить запасы продуктов.

Исполнительный директор Продуктового банка Пит Борефийн рассказал, что в 2024 году в помощи нуждались в среднем 17 500 человек в неделю.

«Эта цифра отражает текущую ситуацию, но, к сожалению, рост стоимости жизни и повышение цен на продукты питания показывают, что потребность людей в продовольственной помощи не уменьшится. Кроме того, рост безработицы привел к появлению семей и отдельных людей, которые раньше были самодостаточны, а теперь и они нуждаются в продовольственной помощи», - отметил он.

Пит Борефийн подчеркнул, что продукты, пожертвованные перед Рождеством, имеют особое значение, поскольку помогают многим семьям провести праздники немного радостнее и светлее.

«Каждое пожертвование - это важный шаг в поддержку людей, которые испытывают трудности с удовлетворением своих повседневных потребностей», - добавил он.

Продуктовый банк призывает всех желающих стать в эти дни волонтерами или пожертвовать продукты в продовольственный банк.

«К инициативе присоединились 82 магазина сетей Coop, Maxima, Prisma, Rimi, Selver и Grossi по всей Эстонии. В течение двух дней мы ожидаем более 1200 добровольцев, которые помогут собрать пожертвования и подготовить собранные товары к транспортировке, - сказал Борефийн. - Участие добровольцев в днях сбора продуктов питания - это действительно самое важное. Приходите в одиночку, вдвоем или с компанией друзей и проведите несколько часов вместе, занимаясь благотворительностью».