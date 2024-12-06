Новым президентом Федерации гимнастики Эстонии стала Наталья Инно

«Внося свой вклад в развитие эстонской гимнастики на протяжении последних восьми лет, я действительно горжусь тем, чего добились наши гимнасты, тренеры, клубы и сотрудники федерации за последние годы. В то же время я вижу и нереализованные цели и готова способствовать их достижению в течение следующих четырех лет. Я благодарна за доверие, оказанное гимнастическому сообществу. Гимнастика стала моей жизнью», - сказала Инно после объявления результатов выборов.