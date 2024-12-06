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Новым президентом Федерации гимнастики Эстонии стала Наталья Инно

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Слева направо: Наталья Инно, Керсти Кулл, Марис Йессе, Полина Черняк.
Слева направо: Наталья Инно, Керсти Кулл, Марис Йессе, Полина Черняк. Фото: eevl.ee

На общем собрании Федерации гимнастики Эстонии, прошедшем 5 декабря в музее Vabamu, новым руководителем федерации была избрана Наталья Инно, до сих пор работавшая вице-президентом организации. Инно получила поддержку от 38 клубов-членов федерации и следующие четыре года будет работать на этой должности.

«Внося свой вклад в развитие эстонской гимнастики на протяжении последних восьми лет, я действительно горжусь тем, чего добились наши гимнасты, тренеры, клубы и сотрудники федерации за последние годы. В то же время я вижу и нереализованные цели и готова способствовать их достижению в течение следующих четырех лет. Я благодарна за доверие, оказанное гимнастическому сообществу. Гимнастика стала моей жизнью», - сказала Инно после объявления результатов выборов.

Наталья Иннобывшая профессиональная гимнастка, которая, помимо должности новоизбранного президента, также является членом правления Европейской федерации гимнастики и членом исполнительного комитета Эстонского олимпийского комитета. Этим летом Инно входила в состав оргкомитета Парижской Олимпиады, координируя именно гимнастические дисциплины, запланированные на Олимпийские игры.

После общего собрания произошли изменения и в составе правления Федерации гимнастики - новым членом правления избрана Полина Черняк, а Керсти Кулл, Марис Йессе и Ольга Гоголадзе продолжат работу в правлении организации.

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