Цены на продукты питания продолжают расти

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, по сравнению с октябрем на снижение индекса потребительских цен в ноябре в основном повлияли более дешевые международные перелеты и турпакеты, которые в октябре были дороже из-за школьных каникул.

«Кроме того, по сравнению с октябрем на индекс повлияло удешевление аренды и электричества. По сравнению с ноябрем прошлого года на рост индекса больше всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и телефонными услугами», - объяснил Вески.

Из продуктов питания за год подорожали безалкогольные напитки (19,6%), фрукты (13%), а также шоколад (21,8%) и кофе (16,6%). Подешевели сахар (26%), свежие овощи (4,7%) и мясо птицы (4,6%).

Ввиду снижения цен на мировом рынке по сравнению с ноябрем 2023 года бензин был дешевле на 7,1%, дизельное топливо — на 8,8%. Электричество по причине снижения биржевой цены было на 4,6% дешевле.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2024

Группа товаров ноябрь 2023 – ноябрь 2024, % октябрь 2024 – ноябрь 2024, % ВСЕГО 3,7 -0,4 Продукты питания и безалкогольные напитки 5,4 0,8 Алкогольные напитки и табак 6,8 0,8 Одежда и обувь -0,2 -0,3 Жилье 0,4 -0,6 Домашнее хозяйство 2,2 -0,1 Здравоохранение 7,0 0,0 Транспорт 0,4 -2,5 Связь 10,4 -0,1 Досуг 3,8 -1,3 Образование и детские учреждения 7,0 -0,5 Питание вне дома, размещение 3,5 -1,5 Различные товары и услуги 7,1 -0,2