По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре 2024 года снизился по сравнению с октябрем на 0,4% и по сравнению с ноябрем прошлого года повысился на 3,7%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2,5%, услуги - на 5,6%.
Цены на продукты питания продолжают расти
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, по сравнению с октябрем на снижение индекса потребительских цен в ноябре в основном повлияли более дешевые международные перелеты и турпакеты, которые в октябре были дороже из-за школьных каникул.
«Кроме того, по сравнению с октябрем на индекс повлияло удешевление аренды и электричества. По сравнению с ноябрем прошлого года на рост индекса больше всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и телефонными услугами», - объяснил Вески.
Из продуктов питания за год подорожали безалкогольные напитки (19,6%), фрукты (13%), а также шоколад (21,8%) и кофе (16,6%). Подешевели сахар (26%), свежие овощи (4,7%) и мясо птицы (4,6%).
Ввиду снижения цен на мировом рынке по сравнению с ноябрем 2023 года бензин был дешевле на 7,1%, дизельное топливо — на 8,8%. Электричество по причине снижения биржевой цены было на 4,6% дешевле.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2024
Группа товаров
ноябрь 2023 –
ноябрь 2024, %
октябрь 2024 –
ноябрь 2024, %
ВСЕГО
3,7
-0,4
Продукты питания и безалкогольные напитки
5,4
0,8
Алкогольные напитки и табак
6,8
0,8
Одежда и обувь
-0,2
-0,3
Жилье
0,4
-0,6
Домашнее хозяйство
2,2
-0,1
Здравоохранение
7,0
0,0
Транспорт
0,4
-2,5
Связь
10,4
-0,1
Досуг
3,8
-1,3
Образование и детские учреждения
7,0
-0,5
Питание вне дома, размещение
3,5
-1,5
Различные товары и услуги
7,1
-0,2