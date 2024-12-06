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Цены на продукты питания продолжают расти

Редактор: rus.postimees.ee
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Эстонские молочные продукты. Фото иллюстративное.
Эстонские молочные продукты. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter / Postimees

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре 2024 года снизился по сравнению с октябрем на 0,4% и по сравнению с ноябрем прошлого года повысился на 3,7%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2,5%, услуги - на 5,6%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, по сравнению с октябрем на снижение индекса потребительских цен в ноябре в основном повлияли более дешевые международные перелеты и турпакеты, которые в октябре были дороже из-за школьных каникул.

«Кроме того, по сравнению с октябрем на индекс повлияло удешевление аренды и электричества. По сравнению с ноябрем прошлого года на рост индекса больше всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и телефонными услугами», - объяснил Вески.

Из продуктов питания за год подорожали безалкогольные напитки (19,6%), фрукты (13%), а также шоколад (21,8%) и кофе (16,6%). Подешевели сахар (26%), свежие овощи (4,7%) и мясо птицы (4,6%).

Ввиду снижения цен на мировом рынке по сравнению с ноябрем 2023 года бензин был дешевле на 7,1%, дизельное топливо — на 8,8%. Электричество по причине снижения биржевой цены было на 4,6% дешевле.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2024

Группа товаров

ноябрь 2023 –

ноябрь 2024, %

октябрь 2024 –

ноябрь 2024, %

ВСЕГО

3,7

-0,4

Продукты питания и безалкогольные напитки

5,4

0,8

Алкогольные напитки и табак

6,8

0,8

Одежда и обувь

-0,2

-0,3

Жилье

0,4

-0,6

Домашнее хозяйство

2,2

-0,1

Здравоохранение

7,0

0,0

Транспорт

0,4

-2,5

Связь

10,4

-0,1

Досуг

3,8

-1,3

Образование и детские учреждения

7,0

-0,5

Питание вне дома, размещение

3,5

-1,5

Различные товары и услуги

7,1

-0,2

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