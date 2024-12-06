«Обязательства по гарантиям безопасности, которые [мы] дали этим трем странам, подчеркивают нашу приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности этих государств», — заявил тогда в Будапеште президент США Билл Клинтон.

Молодой выпускник военной академии в Харькове Александр Сущенко прибыл в Первомайск два года спустя, как раз в тот момент, когда уже начался процесс вывода ядерных запасов в Украине из эксплуатации.

Он наблюдал, как увозили ракеты и взрывали шахты.

Сейчас он снова находится на бывшей базе, теперь в качестве одного из кураторов музея.

Одетый в камуфляж Александр Сущенко показывает указкой Первомайск на схематичной карте Украины Фото: BBC/Kostas Kallergis

Оглядываясь назад после 10 лет страданий, которые Россия причинила Украине, а международное сообщество не смогло или не захотело предотвратить, он делает неизбежный вывод.

«Глядя на события, которые сейчас происходят в Украине, я лично считаю, что было ошибкой полностью уничтожить все ядерное оружие, — говорит Александр. — Но это был политический вопрос. Высшее руководство принимало решения, а мы просто выполняли приказы».

В то время все это казалось совершенно логичным. Никто не думал, что через 20 лет [в 2014 году] Россия нападет на Украину.

«Мы были наивны, но мы доверяли», — говорит Сергей Комисаренко, который в 1994 году работал послом Украины в Лондоне.

«Когда Великобритания и США, а затем и Франция поддержали нас, — говорит он, — мы думали, что этого достаточно, знаете ли. И Россия тоже».