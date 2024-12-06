Эстонка стала раллийным директором FIA

Спортивный сектор FIA разделен на три категории: формулы, другие кольцевые гонки и дисциплины, которые проводятся на закрытых дорогах. Этот последний сектор еще условно называют отделом ралли, главой которого с 2022 года был Уитли, работающий в FIA с 2019 года. До этого он работал в раллийной команде «М-Спорт».

Прошлым летом Абель стала заместителем директора этого отдела, но теперь, когда Уитли ушел с этой должности, ее назвали преемницей. Но с небольшой оговоркой. Должность, на которую заступает Абель - младший директор.

Ее ментором будет Дитер Ренкен, ранее связанный с F1. Оба подчиняются генеральному секретарю FIA Альберто Вильяреалу.

В официальном заявлении FIA Уитли выразил благодарность всем сторонам, но не уточнил причины своей отставки.

«Я рад, что Эмилия станет спортивным директором раллийного сектора FIA. Мы переживаем поворотный момент в нашем развитии, и, учитывая огромный опыт Эмилии в ралли и соревнованиях по бездорожью, она является для нас очень важным звеном на пути к будущему. Я полностью ее поддерживаю в достижении поставленных целей, прежде всего – для серии чемпионата мира», - заявил генеральный секретарь FIA.

«Я очень рада возможности занять важную позицию в момент, когда наш вид спорта растет и меняется. Это уникальная возможность повысить конкуренцию на высшем уровне, одновременно повысив ее привлекательность за счет массовых инициатив», - прокомментировала Абель.