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Колонка Postimees Хорошая новость для заемщиков

Перевод: Вера Копти
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Euribor.
Euribor. Фото: Mihkel Maripuu
  • Euribor падает.
  • В экономике есть повод для умеренного оптимизма.
  • Euribor не решает структурные проблемы эстонской экономики.

На общем негативном фоне есть основания поговорить и о позитивных процессах. Ставка Euribor упала и продолжит падать – она уже ниже трех процентов, а эксперты прогнозируют, что к середине следующего года она упадет до двух с половиной процентов. График экономических аспектов Postimees показывает, какую экономию означает для заемщика нынешнее падение ставки Euribor.

Проще говоря, Euribor - это ставка, по которой банки готовы давать друг другу кредиты в евро. На развитие Euribor влияют состояние экономики, инфляция, спрос и предложение. Если Euribor упадет и кредитование станет более доступным, экономика, несомненно, оживет. Заключается больше сделок с недвижимостью, компании получают более дешевые деньги, а у тех, кто уже взял кредит, останется больше свободных средств после его выплаты. Это позитивные и стимулирующие факторы для экономики Эстонии.

Обратимся к истории. В ноябре 2000 года ставка Euribor составляла около пяти процентов, затем упала почти до двух процентов, но когда в 2007 году разразился международный экономический кризис, снова быстро выросла до четырех с половиной - пяти процентов. Поскольку, чтобы справиться с кризисом, был запущен печатный денежный станок и в экономику закачали большое количество дополнительных денег, мы увидели, как в течение пяти месяцев Euribor быстро снизился аж до половины процента. После этого, в течение более чем семи лет, ставка Euribor оставалась исключительно низкой, даже ниже нуля. 

Кредитные деньги были дешевыми, и, учитывая неизбежно последовавшую инфляцию, не брали кредит только глупцы. Но если уж кредит был взят, причем не на еду или дрова, а для инвестиций, его все равно нужно суметь погасить, даже если процентная ставка повысится. Это и произошло летом позапрошлого года, когда Euribor успел подняться почти до четырех процентов, прежде чем весной этого года снова начал падать. Снижение продолжается, и заемщики могут смотреть в будущее с умеренным оптимизмом.

Если Euribor упадет и кредитование станет более доступным, экономика, несомненно, оживет. Заключается больше сделок с недвижимостью, компании получают более дешевые деньги

Postimees узнал из надежного источника, что оптимизм преобладает не только среди заемщиков. Один высокопоставленный государственный деятель сказал на открытом мероприятии, что снижение Euribor компенсирует рост налогов для эстонских домохозяйств, и это - счастье. В этом высказывании кроется ирония, потому что падение Euribor действительно может повлиять на домохозяйство больше, чем повышение ставки НДС или подоходного налога. Однако не у всех есть кредит, а во-вторых, если инфляцию не взять под контроль и рост цен ускорится, то Euribor может снова начать расти.

Вместе с заемщиками Postimees приветствует снижение Euribor, но не может согласиться с мнением, что последующий экономический рост сам по себе решит задачи, стоящие перед нашей страной. Скорее, мы видим временное облегчение структурных проблем Эстонии, с которыми правительство должно, наконец, решительно разобраться. Это производство электроэнергии и неэффективный и чрезмерно раздутый государственный сектор. Летом, конечно, станет тепло, но сломанную печку починить все равно придется. 

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