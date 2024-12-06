Колонка Postimees Хорошая новость для заемщиков

Проще говоря, Euribor - это ставка, по которой банки готовы давать друг другу кредиты в евро. На развитие Euribor влияют состояние экономики, инфляция, спрос и предложение. Если Euribor упадет и кредитование станет более доступным, экономика, несомненно, оживет. Заключается больше сделок с недвижимостью, компании получают более дешевые деньги, а у тех, кто уже взял кредит, останется больше свободных средств после его выплаты. Это позитивные и стимулирующие факторы для экономики Эстонии.
Обратимся к истории. В ноябре 2000 года ставка Euribor составляла около пяти процентов, затем упала почти до двух процентов, но когда в 2007 году разразился международный экономический кризис, снова быстро выросла до четырех с половиной - пяти процентов. Поскольку, чтобы справиться с кризисом, был запущен печатный денежный станок и в экономику закачали большое количество дополнительных денег, мы увидели, как в течение пяти месяцев Euribor быстро снизился аж до половины процента. После этого, в течение более чем семи лет, ставка Euribor оставалась исключительно низкой, даже ниже нуля.
Кредитные деньги были дешевыми, и, учитывая неизбежно последовавшую инфляцию, не брали кредит только глупцы. Но если уж кредит был взят, причем не на еду или дрова, а для инвестиций, его все равно нужно суметь погасить, даже если процентная ставка повысится. Это и произошло летом позапрошлого года, когда Euribor успел подняться почти до четырех процентов, прежде чем весной этого года снова начал падать. Снижение продолжается, и заемщики могут смотреть в будущее с умеренным оптимизмом.