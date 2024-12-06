Колонка Postimees Хорошая новость для заемщиков

Проще говоря, Euribor - это ставка, по которой банки готовы давать друг другу кредиты в евро. На развитие Euribor влияют состояние экономики, инфляция, спрос и предложение. Если Euribor упадет и кредитование станет более доступным, экономика, несомненно, оживет. Заключается больше сделок с недвижимостью, компании получают более дешевые деньги, а у тех, кто уже взял кредит, останется больше свободных средств после его выплаты. Это позитивные и стимулирующие факторы для экономики Эстонии.

Обратимся к истории. В ноябре 2000 года ставка Euribor составляла около пяти процентов, затем упала почти до двух процентов, но когда в 2007 году разразился международный экономический кризис, снова быстро выросла до четырех с половиной - пяти процентов. Поскольку, чтобы справиться с кризисом, был запущен печатный денежный станок и в экономику закачали большое количество дополнительных денег, мы увидели, как в течение пяти месяцев Euribor быстро снизился аж до половины процента. После этого, в течение более чем семи лет, ставка Euribor оставалась исключительно низкой, даже ниже нуля.