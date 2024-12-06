Работающие жители Эстонии хотят получать 2100 евро чистыми: запросы по зарплате растут

Сотрудники хотят зарабатывать на своем нынешнем рабочем месте в среднем 2100 евро на руки, что по сравнению с предыдущей осенью на сто евро больше. При смене работы они хотят получать еще больше - в таком случае медианное ожидание по зарплате составляет 2300 евро, выясняется из опроса Агентства по исследованию зарплат и портала CVKeskus.ee, в котором приняли участие 7000 человек.