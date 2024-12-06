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Работающие жители Эстонии хотят получать 2100 евро чистыми: запросы по зарплате растут

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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Сотрудники хотят зарабатывать на своем нынешнем рабочем месте в среднем 2100 евро на руки, что по сравнению с предыдущей осенью на сто евро больше. При смене работы они хотят получать еще больше - в таком случае медианное ожидание по зарплате составляет 2300 евро, выясняется из опроса Агентства по исследованию зарплат и портала CVKeskus.ee, в котором приняли участие 7000 человек.

Медианное ожидание по зарплате показывает, что у половины людей ожидания по зарплате выше этого значения, а у другой половины - ниже. Для работодателя удовлетворение ожиданий по зарплате в размере 2100 евро означает затраты на рабочую силу в размере более 3600 евро с учетом всех налогов.

Разница между фактической зарплатой и зарплатой мечты немного снизилась. Этой осенью ожидаемая зарплата на 480 евро больше реальной, год назад разница составляла 500 евро. Только 16% работников считают вероятным получение желаемой зарплаты, большинство на это не рассчитывают.

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