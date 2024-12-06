Tallinna Vesi хочет с нового года повысить цены для частных потребителей

Департамент конкуренции принял к рассмотрению заявку Tallinna Vesi на изменение цены на услуги водоснабжения. Изменение тарифов будет зависеть от решения Департамента конкуренции и может вступить в силу в течение 2025 года.

Изменение обусловлено предусмотренным в законодательстве обязательством гармонизировать цены на услуги для частных потребителей и предприятий, а также необходимостью продолжать инвестировать в чистую питьевую воду, охрану окружающей среды и непрерывность обслуживания.

По словам финансового директора Tallinna Vesi Таави Греэна, изменение цен на услуги водоснабжения обусловлено необходимостью инвестиций и законодательным обязательством постепенно гармонизировать цены на услуги водоснабжения для населения и коммерческих потребителей.

Вступивший в силу в 2023 году закон предусматривает, что принципы ценообразования для различных групп потребителей должны быть гармонизированы не позднее июля 2026 года. Если Департамент конкуренции одобрит запрос, то в 2025 году цены на услуги водоснабжения изменятся в среднем на восемь процентов, повысившись для частных потребителей и понизившись для коммерческих потребителей.