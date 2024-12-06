Мартин Эхала Человека легко уговорить покончить с собой

Эвтаназия и самоубийство должны оставаться социальным табу. Пусть это всегда будет сопровождаться грузом вины – либо потому, что это нельзя было предотвратить, либо потому, что оказали помощь. В противном случае добровольная эвтаназия превратится в социальную эпидемию, что хорошо видно на примере Канады.

В Канаде «смерть с медицинской помощью» – с красивой английской аббревиатурой MAID (сравните с англ. maid - служанка. - прим. автора) – легальна с 2016 года. Таким образом, MAID подразумевает и самоубийство, которое производит человек сам с помощью выданных ему препаратов, и эвтаназию, когда это осуществляется врачом. Ниже я буду называть оба эти действия эвтаназией. Эвтаназия первоначально была разрешена в Канаде только для неизлечимо больных и основывалась на самом сильном аргументе нашего времени: праве человека на смерть.