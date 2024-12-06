В Канаде после легализации эвтаназии число людей, умерших таким образом, за семь лет выросло в тринадцать раз. К сожалению, не всегда причины были обоснованы, пишет редактор Foocus Мартин Эхала.
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Мартин Эхала ⟩ Человека легко уговорить покончить с собой
Эвтаназия и самоубийство должны оставаться социальным табу. Пусть это всегда будет сопровождаться грузом вины – либо потому, что это нельзя было предотвратить, либо потому, что оказали помощь. В противном случае добровольная эвтаназия превратится в социальную эпидемию, что хорошо видно на примере Канады.