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Мартин Эхала Человека легко уговорить покончить с собой

Перевод: Вера Копти
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Редактор рубрики «Общество и человек» Мартин Эхала.
Редактор рубрики «Общество и человек» Мартин Эхала. Фото: Eero Vabamägi

В Канаде после легализации эвтаназии число людей, умерших таким образом, за семь лет выросло в тринадцать раз. К сожалению, не всегда причины были обоснованы, пишет редактор Foocus Мартин Эхала.

Эвтаназия и самоубийство должны оставаться социальным табу. Пусть это всегда будет сопровождаться грузом вины – либо потому, что это нельзя было предотвратить, либо потому, что оказали помощь. В противном случае добровольная эвтаназия превратится в социальную эпидемию, что хорошо видно на примере Канады.

В Канаде «смерть с медицинской помощью» – с красивой английской аббревиатурой MAID (сравните с англ. maid - служанка. - прим. автора) – легальна с 2016 года. Таким образом, MAID подразумевает и самоубийство, которое производит человек сам с помощью выданных ему препаратов, и эвтаназию, когда это осуществляется врачом. Ниже я буду называть оба эти действия эвтаназией. Эвтаназия первоначально была разрешена в Канаде только для неизлечимо больных и основывалась на самом сильном аргументе нашего времени: праве человека на смерть.

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