В нынешней экономической ситуации есть возможность значительно увеличить зарплату, сказала инвестор и тренер по финансовой грамотности Кристи Сааре в эфире утренней программы радио Äripäev, передают «Деловые ведомости».
Тренер по финансовой грамотности советует: как добавить 1000 евро к своей зарплате?
По ее словам, смена профессии может привести к гораздо более резкому росту зарплаты, чем просто просьба о повышении зарплаты: «Люди пишут мне свои истории успеха - после смены профессии их зарплата увеличилась на тысячу евро в месяц».
Также Сааре считает очень полезным быстрое освоение дополнительных навыков. «Очень многие навыки сейчас универсальны. Если ты, например, специалист, работающий с компьютером, у тебя есть много навыков, которые легко перенести в другие сферы», - отметила она.
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