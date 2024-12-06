Euribor продолжает падать: какие преимущества это принесет для заемщиков в 2024 году

На этой неделе базовая ставка по большинству жилищных кредитов, или шестимесячная ставка Euribor, упала почти до 2,6 процента. Это означает, что только в этом году ежемесячные выплаты по кредиту в размере 130 000 евро упали примерно с 870 евро в январе до 730 евро в декабре. При этом необходимо учитывать, что влияние снижения процентной ставки на выплату по кредиту будет отражаться в соответствии с тем, когда, согласно договору, фиксируется ставка Euribor.