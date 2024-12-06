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Euribor продолжает падать: какие преимущества это принесет для заемщиков в 2024 году

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На этой неделе базовая ставка по большинству жилищных кредитов, или шестимесячная ставка Euribor, упала почти до 2,6 процента.
На этой неделе базовая ставка по большинству жилищных кредитов, или шестимесячная ставка Euribor, упала почти до 2,6 процента. Фото: Foto: Eero Vabamägi

С осени прошлого года шестимесячная ставка Euribor упала на 36 процентов. Если падение продолжится, то к лету следующего года ежемесячные расходы среднего заемщика сократятся на 150-200 евро по сравнению с началом этого года.

На этой неделе базовая ставка по большинству жилищных кредитов, или шестимесячная ставка Euribor, упала почти до 2,6 процента. Это означает, что только в этом году ежемесячные выплаты по кредиту в размере 130 000 евро упали примерно с 870 евро в январе до 730 евро в декабре. При этом необходимо учитывать, что влияние снижения процентной ставки на выплату по кредиту будет отражаться в соответствии с тем, когда, согласно договору, фиксируется ставка Euribor. 

Поскольку уже в июне прогнозируется падение Euribor ниже двух процентов, экономия увеличится до 160 евро в месяц. Учитывая, что банки также снижают свою кредитную маржу, благодаря снижению процентных ставок в следующем году средний заемщик сэкономит в среднем 2000 евро. Разумеется, чтобы снизить маржу, заемщики должны самостоятельно спрашивать о предложениях у самих банков и при необходимости искать нового кредитора.

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