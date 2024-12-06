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Объединенные экспедиционные силы – оборонительный альянс, позволяющий такому монстру, как НАТО, выиграть время для подготовки

Перевод: Ева Ойжинская
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JEF предоставляет Эстонии возможность вместе с ближайшими союзниками отрабатывать различные сценарии до того, как подключится НАТО, как основная сила. На фото показаны совместные учения военно-морских и военно-воздушных сил Эстонии с Объединенными экспедиционными силами, проводившиеся в октябре 2023 года.
JEF предоставляет Эстонии возможность вместе с ближайшими союзниками отрабатывать различные сценарии до того, как подключится НАТО, как основная сила. На фото показаны совместные учения военно-морских и военно-воздушных сил Эстонии с Объединенными экспедиционными силами, проводившиеся в октябре 2023 года. Фото: Eesti Kaitsevägi

В середине декабря Таллинн станет местом проведения саммита Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force/JEF), инициативы Великобритании, представляющей собой формат оборонного сотрудничества десяти стран. Postimees обратился к высокопоставленным военным с вопросом, что представляет собой JEF, не дублирует ли он функции НАТО и может ли стать его конкурентом.

Есть причины, которые заставляют задуматься, не дублирует ли JEF НАТО и не пытается ли с ним конкурировать, даже если рассматривать это только теоретически или как умозрительный эксперимент. Например, в 2017 году к JEF присоединились Финляндия и Швеция, которые тогда еще не входили в НАТО. Из-за этого составы участников двух альянсов не полностью совпадали. Когда обсуждалась идея создания армии Европейского союза, высказывались опасения, что она может конкурировать с НАТО. Таким образом, аналогичные сомнения могли бы распространяться и на JEF.

Исследователь Центра оборонных исследований Тони Лоуренс в своей статье, опубликованной в ноябре, отметил, что наряду с множеством возможностей, которые предлагает JEF, альянс несет и определенные риски. «Один из очевидных рисков заключается в том, что структура безопасности, существующая отдельно от НАТО, может привести к борьбе за ресурсы, фрагментации соглашений в области безопасности и дублированию функций», - написал он.

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