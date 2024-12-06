Объединенные экспедиционные силы – оборонительный альянс, позволяющий такому монстру, как НАТО, выиграть время для подготовки

Есть причины, которые заставляют задуматься, не дублирует ли JEF НАТО и не пытается ли с ним конкурировать, даже если рассматривать это только теоретически или как умозрительный эксперимент. Например, в 2017 году к JEF присоединились Финляндия и Швеция, которые тогда еще не входили в НАТО. Из-за этого составы участников двух альянсов не полностью совпадали. Когда обсуждалась идея создания армии Европейского союза, высказывались опасения, что она может конкурировать с НАТО. Таким образом, аналогичные сомнения могли бы распространяться и на JEF.