Братья Селевко лидируют после короткой программы в Загребе

Выступление Михаила Селевко, занимающего первое место после короткой программы, было оценено в 86,20 балла, что также является личным рекордом (ранее 82,61). Его брат Александр Селевко, который на год старше его, набрал 83,39 балла. Польский фигурист Владимир Самойлов – третий (75,99).

Результаты фигуристов по итогам короткой программы. Фото: croskate.hr

Следующий за тройкой лидеров Арлет Леванди, который получил от судей 75,71 балла и также повысил свою высшую оценку на 0,28 балла.

Эстонские фигуристки выступили не так удачно. Наталья Лангербаур стала восьмой с 50,58 балла (личный рекорд 56,00), Ева-Лотта Кийбус — 11-й с 49,50 балла (личный рекорд 65,37), а Кристина Лисовская — 21-й с 36,58 балла (личный рекорд 57,87). Всего в короткой программе выступили 23 спортсменки, лучшей стала американка Брейди Теннелл (68,32).

Результаты фигуристок-одиночниц по итогам короткой программы. Фото: https://www.croskate.hr/

Соревнования, проходящие в Загребе, также являются последним шансом получить путевку на чемпионат Европы. В данный момент эстонцев на домашних титульных соревнованиях представят Александр и Михаил Селевко и Нина Петрыкина. Сейчас, по крайней мере, по итогам короткой программы кажется, что сюрпризов не будет.