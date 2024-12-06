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Братья Селевко лидируют после короткой программы в Загребе

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Михаил Селевко.
Михаил Селевко. Фото: Tairo Lutter

На соревнованиях Golden Spin, проводимых Международным союзом конькобежцев (ISU) в Загребе, эстонские фигуристы-одиночники лидируют по итогам короткой программы. Первое место у Михаила Селевко, второе место у Александра Селевко, а четвертое - у Арлета Леванди.

Выступление Михаила Селевко, занимающего первое место после короткой программы, было оценено в 86,20 балла, что также является личным рекордом (ранее 82,61). Его брат Александр Селевко, который на год старше его, набрал 83,39 балла. Польский фигурист Владимир Самойловтретий (75,99).

Результаты фигуристов по итогам короткой программы.
Результаты фигуристов по итогам короткой программы. Фото: croskate.hr

Следующий за тройкой лидеров Арлет Леванди, который получил от судей 75,71 балла и также повысил свою высшую оценку на 0,28 балла.

Эстонские фигуристки выступили не так удачно. Наталья Лангербаур стала восьмой с 50,58 балла (личный рекорд 56,00), Ева-Лотта Кийбус — 11-й с 49,50 балла (личный рекорд 65,37), а Кристина Лисовская — 21-й с 36,58 балла (личный рекорд 57,87). Всего в короткой программе выступили 23 спортсменки, лучшей стала американка Брейди Теннелл (68,32).

Результаты фигуристок-одиночниц по итогам короткой программы.
Результаты фигуристок-одиночниц по итогам короткой программы. Фото: https://www.croskate.hr/

Соревнования, проходящие в Загребе, также являются последним шансом получить путевку на чемпионат Европы. В данный момент эстонцев на домашних титульных соревнованиях представят Александр и Михаил Селевко и Нина Петрыкина. Сейчас, по крайней мере, по итогам короткой программы кажется, что сюрпризов не будет.

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