На соревнованиях Golden Spin, проводимых Международным союзом конькобежцев (ISU) в Загребе, эстонские фигуристы-одиночники лидируют по итогам короткой программы. Первое место у Михаила Селевко, второе место у Александра Селевко, а четвертое - у Арлета Леванди.
Братья Селевко лидируют после короткой программы в Загребе
Выступление Михаила Селевко, занимающего первое место после короткой программы, было оценено в 86,20 балла, что также является личным рекордом (ранее 82,61). Его брат Александр Селевко, который на год старше его, набрал 83,39 балла. Польский фигурист Владимир Самойлов – третий (75,99).
Следующий за тройкой лидеров Арлет Леванди, который получил от судей 75,71 балла и также повысил свою высшую оценку на 0,28 балла.
Эстонские фигуристки выступили не так удачно. Наталья Лангербаур стала восьмой с 50,58 балла (личный рекорд 56,00), Ева-Лотта Кийбус — 11-й с 49,50 балла (личный рекорд 65,37), а Кристина Лисовская — 21-й с 36,58 балла (личный рекорд 57,87). Всего в короткой программе выступили 23 спортсменки, лучшей стала американка Брейди Теннелл (68,32).
Соревнования, проходящие в Загребе, также являются последним шансом получить путевку на чемпионат Европы. В данный момент эстонцев на домашних титульных соревнованиях представят Александр и Михаил Селевко и Нина Петрыкина. Сейчас, по крайней мере, по итогам короткой программы кажется, что сюрпризов не будет.