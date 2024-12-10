Трамвайная линия в Ласнамяэ: проект, настроенный на провал

Трамвайная линия в Ласнамяэ по Лаагна-теэ стала своего рода политическим мемом, который применяют в значении «обещания политиков, которые они не выполняют». История запомнила, что власти Таллинна, которые с начала нулевых представляли политики из Центристской партии, обещали, что трамвай поедет по ласнамяэской «канаве» уже в 2008 году, однако исполнить это обещание не удалось.

В 2007 году Таллиннская горуправа утвердила проект, который включал в себя обязательство построить трамвайную линию по Лаагна-теэ, соединив через улицу Гонсиори район Ласнамяэ с Вабадузе Вяльяк, а дальше - и с Мустамяэ. По словам тогдашнего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли, необходимость продления трамвайных линий существовала уже давно, и дело оставалось за принятием конкретного решения. Но трамвай так и не поехал, и затем, уже в 2011 году, городские власти с оптимизмом пообещали реализацию проекта трамвая к 2017 году.

Место посередине, где сейчас находится газон, было предусмотрено для скоростного трамвая. Фото: Даниил Куракин, частный архив

В 2011 году Таави Аас, который тогда был вице-мэром Таллинна по вопросам городского транспорта, обещал от имени таллиннской горуправы, что трамвай в Ласнамяэ будет проведен к 2017 году. Однако весной 2017 года, став мэром Таллинна, он заявил, что уже не видит смысла в этой трамвайной линии. Вице-мэры и старейшины Таллинна в то время поддержали главу города и каждый нашел свою причину, чтобы оправдать отсутствие необходимости трамвая на Лаагна-теэ.

Слишком длинный участок