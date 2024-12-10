1 декабря в Таллинне открыли новую трамвайную линию, которая соединила Ванасадам со всем остальным городом. Новая линия - это отличный повод поговорить о тех линиях, которые Таллинн так и не увидел, и одним из таких проектов был скоростной трамвай по Лаагна-теэ в таллиннском районе Ласнамяэ.
Трамвайная линия в Ласнамяэ: проект, настроенный на провал
Трамвайная линия в Ласнамяэ по Лаагна-теэ стала своего рода политическим мемом, который применяют в значении «обещания политиков, которые они не выполняют». История запомнила, что власти Таллинна, которые с начала нулевых представляли политики из Центристской партии, обещали, что трамвай поедет по ласнамяэской «канаве» уже в 2008 году, однако исполнить это обещание не удалось.
В 2007 году Таллиннская горуправа утвердила проект, который включал в себя обязательство построить трамвайную линию по Лаагна-теэ, соединив через улицу Гонсиори район Ласнамяэ с Вабадузе Вяльяк, а дальше - и с Мустамяэ. По словам тогдашнего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли, необходимость продления трамвайных линий существовала уже давно, и дело оставалось за принятием конкретного решения. Но трамвай так и не поехал, и затем, уже в 2011 году, городские власти с оптимизмом пообещали реализацию проекта трамвая к 2017 году.
В 2011 году Таави Аас, который тогда был вице-мэром Таллинна по вопросам городского транспорта, обещал от имени таллиннской горуправы, что трамвай в Ласнамяэ будет проведен к 2017 году. Однако весной 2017 года, став мэром Таллинна, он заявил, что уже не видит смысла в этой трамвайной линии. Вице-мэры и старейшины Таллинна в то время поддержали главу города и каждый нашел свою причину, чтобы оправдать отсутствие необходимости трамвая на Лаагна-теэ.
Слишком длинный участок
На первый взгляд, такое резкое изменение в планах развития города кажется странным. Но нужно понимать, что реализация такого масштабного проекта требует соответствующих средств. Линия в Ванасадам, которая длиной всего два с небольшим километра, обошлась городу более чем в 5 млн евро, в то время как длина «канавы» составляет почти 7 километров. Можно предположить, что город не нашел тогда деньги, а также вполне вероятно, что город их и не искал особо.
Ведь тему трамвая на Лаагна-теэ продвигали особенно усиленно во времена власти Эдгара Сависаара, как в Таллинне, так и в Центристской партии. Как раз в 2016-2017 годах, когда Сависаар потерял влияние как в столице, так и в партии, от темы трамвая и стали отходить, объясняя его ненужность. То, что трамвай на Лаагна-теэ был чисто элементом пиара Сависаара, подтверждается и тем обстоятельством, что в 2017 году, находясь уже в собственном избирательном союзе, он снова начал обещать построить этот трамвайный путь.
Сегодня мэрия Таллинна даже без центристов у руля отвергает идеи строительства трамвайного сообщения в Ласнамяэ именно по Лаагна-теэ.
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере на встрече с жителями Ласнамяэ недавно подтвердил, что у города нет планов прокладывать трамвайные рельсы на Лаагна теэ. «Лаагна-теэ - настолько же длинная, как взлетная полоса аэропорта, и настолько же широкая. Это не значит, что этого нельзя сделать. Белые мужчины среднего возраста вроде меня пользовались бы таким трамваем, но основная масса - нет. Это было бы непрактично», - объяснил Пере.
Загородное шоссе в черте города
И действительно, мало кто, наверное, осознает, насколько Лаагна-теэ широкая и длинная. Местами она может достигать в ширину 60 и более метров, и там может быть до четырех полос в одну сторону. Это буквально загородное шоссе, только проложенное по центру жилого района, разделяя его надвое.
Чтобы дойти от гипотетической остановки трамвая до дома, пришлось бы постоянно проходить большие расстояния, ведь даже дома на «берегах» Лаагна-теэ стоят на большем расстоянии друг от друга, чем ширина самой «канавы». Даже сегодня, пользуясь автобусом, человек должен постоянно подниматься и спускаться по этим старым бетонным лестницам, которые еще терпимы для молодых людей, но пенсионерам с ним тяжелее справиться, из-за чего на некоторых пролетах уже успели поставить табуретки. В то же время лифт есть всего в одном месте, у остановки «Лаагна», и до сих пор это единственный лифт в «канаве».
Лаагна-теэ сама по себе создает для города и большей части его жителей больше проблем, чем пользы. «Канава» разделяет район надвое, и связывают его только мосты, что сужает потоки как людей, так и транспорта. Похожая ситуация есть в городах с широкими реками, но на воду хотя бы приятнее смотреть и река дополняет городской пейзаж, а у нас же это просто шумное скоростное шоссе, которое еще и провоцирует автомобилизацию, ведь благодаря нему на машине куда проще добраться с ветерком до центра города, а ДТП, которые периодически происходят на этом шоссе, перестали кого-то удивлять.
Красивая картина только на чертежах
Причина, по которой трамвай на Лаагна-теэ навряд ли когда-то поедет, кроется в самой природе этого проекта. Скоростной трамвай запланировали в генплане строительства района Ласнамяэ. На чертежах это был очень красивый модернистский проект, однако история показала, что на практике такие проекты не выдерживают проверки временем и уже не подходят под современные стандарты качественной городской среды.
«Это был крупный модернистский проект. Такие делали для Ласнамяэ, Ыйсмяэ и так далее, как в Эстонии, так и в Западной Европе. На чертежах это смотрится очень красиво. В углу карты кольцо Ыйсмяэ очень красиво смотрится, но это не практично из-за слишком больших расстояний. Если мы построим трамвай до Ласнамяэ, было бы очень разумно принять во внимание исследование, где аргумент заключается в том, что линия пойдет с того места, где будет располагаться Таллиннская больница, если мы построим это здание», - отвечает Пяртель-Пеэтер Пере на вопрос о трамвае в «канаве».
На самом деле городом Таллинном уже подготовлены планы на создание трамвайных путей в глубине района Ласнамяэ, только поехать трамвай должен будет не по Лаагна-теэ, а по Нарвскому шоссе, поскольку там на пустыре Паэвялья должна быть построена новая современная больница. В перспективе эту гипотетическую трамвайную линию можно было бы продлить хоть до Линнамяэ-теэ.
Заменитель метро
Мало кто знает, но советский проект ласнамяэского трамвая был составной частью куда больших планов по созданию единой системы скоростного трамвая, которая пронизывала бы весь город.
Планировалось построить три линии. Линия А включала бы ласнамяэский трамвай и соединяла бы Сели с Мустамяэ через центр города.
От этой линии остались знаменитые лестницы в никуда, а не так давно был снесен трамвайный тоннель, который местные жители прозвали «депо», хотя депо там никогда строить не планировали; вместо этого оно должно было находиться рядом со Школой по интересам Тондираба, где даже администативное здание для этого депо успели построить.
Линия В начиналась бы от Прийсле и заканчивалась бы в Копли, и если вы обращали внимание на коридор из пустырей и парковок, который проходит через всю восточную часть Ласнамяэ от Прийсле до парка Тондираба, то вам будет интересно, наверное, узнать, что этот кусок оставили именно под эту линию.
И, наконец, линия С должна была соединить Какумяэ с поселком Пеэтри.
Ширина колеи такой трамвайной системы должна была составлять 1435 мм, вместо исторической для Таллинна ширины в 1067 мм, которую планировалось полностью ликведировать и заменить на более широкую, чтобы пустить на нее трамваи Tatra T5C5, которые сегодня можно увидеть в Будапеште. Но что более фантастично, так это то, что это должен был быть не просто скоростной трамвай, а метротрам, то есть в центре маршрута составы должны были уходить под землю.
Даже сейчас строительство метро в Таллинне является очень спорной идеей, но тогда метро считалось чем-то престижным и статусным, поэтому центральное правительство выделяло на него деньги городам за хорошие заслуги и за достижение показателя в миллион жителей. Но Таллинн не дотягивал до такого показателя населения, по этому решили сойтись на метротраме.
Как известно, к счастью или к сожалению, этот проект был отменен из-за ухудшения отношений Эстонии с центральным правительством СССР, ведь наша страна уже к концу 80-х встала на путь восстановления независимости, да и сам Карл Вайно, по воспоминаниям некоторых современников, саботировал этот проект.
Но была и более практична причина, которая крылась в элементарном отсутствии подвижного состава. Так что можно с уверенностью утверждать, что Советский Союз бросил мысли о реализации этого проекта задолго до городских властей Таллинна после восстановления независимости. Как итог, сегодня мы имеем консенсус, что трамвай на Лаагна-теэ не уместен, поскольку он был бы неудобным и игнорировал бы исследования мобильности, которые говорят, что пути нужно строить на Нарвском шоссе, где трамвай, вероятно, и поедет в будущем.