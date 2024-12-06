Сирена полицейской машины помогла потерявшейся выйти из леса

30-летняя женщина сообщила в Центр тревоги 5 декабря около 11 часов, что пару часов назад отправилась на пробежку в лес с собакой, но заблудилась и не может найти выход. Полиция выяснила, что женщина направилась на лесную тропу в волости Рыуге, деревня Саки, уезда Вырумаа. Из-за сильного холода и тревоги, связанной с невозможностью выбраться из леса, полиция оперативно выехала на место.

Руководитель патрульной службы Кагуского полицейского участка Мадис Соекаруск рассказал, что, к счастью, на телефоне женщины оставался заряд батареи, и полиция смогла оставаться с ней на связи, уточняя, где она находится и что видит вокруг. «Добравшись до края леса, полицейские включили сирену служебной машины, звук которой женщина услышала. Однако двигаться напрямую к сирене она не могла, так как между ней и полицейскими протекала река. Тогда полицейские направились к женщине, помогли ей с собакой перейти через более узкое место потока реки и вывели ее из леса. Несмотря на то, что женщина провела несколько часов на холоде, медицинская помощь ей не понадобилась. Полицейские доставили ее вместе с питомцем домой в теплой патрульной машине», - отметил патрульный руководитель.

По словам Соекаруска, несмотря на то, что основной сезон поисков в лесу закончился с приходом холода и снега, это не означает, что люди не могут заблудиться в другое время года, не только во время сбора лесных даров. «Важно всегда брать с собой в лес полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в случае опасности или беды можно было вызвать помощь. Каждая потерянная минута играет против пропавшего, особенно в холодную погоду, когда состояние здоровья может быстро ухудшиться», - подчеркнул он.

Этой осенью в высокий сезон сбора лесных даров полиция получила более ста сообщений о людях, потерявших ориентир. Большинство случаев было решено быстро - люди находили выход из леса самостоятельно, по инструкциям по телефону или с помощью сирен патрульных автомобилей.

Для меньшей части поисков требовались дополнительные ресурсы, такие как служебные собаки, дроны, вертолеты авиаотряда и более крупные поисковые команды.