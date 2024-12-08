Обзор Новая трамвайная линия в Таллинне: есть серьезные проблемы

Но у этой линии после ее запуска стала очевидна основная проблема - трамвай на ней слишком медленный. Чтобы проехать от остановки Пабери в Таллинн-Сити и до Балтийского вокзала, «двойке» нужно проехать через, по меньшей мере, девять перекрестков, в то время как в старом маршруте трамвай проезжал шесть. Вечером рабочего дня, в час пик, поездка между этими остановками может достигать от 14 до почти 17 минут, если проводить замеры непосредственно с секундомером. В то же время, участок от остановки Лайкмаа до Уус раннавярв (бывшая остановка Линнахаль) в день открытия линии трамвай проезжал за 10-12 минут.

Для понимания: это расстояние за такое время же можно пройти пешком быстрым шагом, и, если бы у меня стояла цель дойти от центра города до Терминала А пассажирского порта быстрее трамвая, то я бы это определенно сделал. Это также говорит о том, что сильно увеличилось время, в течение которого трамвай доезжает до Балтийского вокзала, а если человек не привык к новым таймингам, то это может ему стоить поездки на поезде.