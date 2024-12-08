1 декабря в Таллинне начала работу новая трамвайная линия в Ванасадам, которая была официально открыта с большим пафосом еще за два дня до начала регулярной работы. Безусловно, развитие трамвая в городе - это то, что не может не радовать, однако сразу после запуска линии о себе дали знать несколько проблем, которые мешают этому трамваю нормально работать, пишет активист и видеоблогер Даниил Куракин в своем пассажирском обзоре.
Обзор ⟩ Новая трамвайная линия в Таллинне: есть серьезные проблемы
12 тысяч евро: именно столько городская власть потратила на церемонию открытия чуть более чем двухкилометрового участка трамвайной линии в пассажирский порт, пригласив на перерезание ленточки дюжину известных политиков и чиновников, проспонсировав богатый фуршет и устроить шоу с канатоходцем.
Масштаб действия не слишком соответствует значимости проделанной работы, ведь трамвайная линия в Старый порт не заставит водителей пересесть с личного транспорта на общественный и пробок в нашем городе меньше не станет.
Эти два с небольшим километра лишь упрощают передвижение между Старым портом и центром города, а также они связывают воедино все ключевые транспортные хабы Таллинна: железнодорожный вокзал, морской пассажирский порт и автовокзал, а через несколько лет сюда подключатся аэропорт и терминал Rail Baltica в Юлемисте. Несомненно, новая линяя сделает удобным передвижение рабочих и туристов между этими главными транспортными узлами Эстонии.
Теперь у нас, как и в Хельсинки, есть трамвай, который довозит нас до парома. Однако ключевая разница между Таллинном и Хельсинки в этом плане состоит в том, что когда в столице Финляндии до Западного терминала в 2017 году провели удобный трамвай, Хельсинки уже имел обширную трамвайную сеть, проходящую через весь город, и сейчас уже имеет скоростной трамвай до Эспоо.
Приоритет же Таллинна - вместо развития магистрального трамвая строить линию сначала в пассажирский порт, и только сейчас мы говорим о далеких перспективах продления трамвайных путей до Мустамяэ и Хааберсти через строительство трамвая на Лийвалайа. Линию в порт стоило бы строить, когда у Таллинна бы уже была построена магистральная сеть трамваев, которая позволила бы разгрузить улицы от машин и пробок.
Определенным плюсом новой трамвайной линии является то, что она позволила обновить городское пространство в самом центре города, сделав его больше похожим на центр столицы североевропейской страны. Однако, вероятно, решения для «главной улицы» (отрезок Пярну маантеэ между Пронкси и Вабадузе) должны будут исправить ошибки, допущенные уже при этой реконструкции.
Например, велодорожка, пересекающая перекресток Хобуяама уже сейчас стала местом, где существуют две большие конфликтные зоны между пешеходами и пользователями транспорта легкой мобильности.
Велодорожка неестественно изгибается, вместо того чтобы двигаться прямо вдоль Нарвского шоссе для минимизации пересечений с пешеходами, а, учитывая потоки людей, которые наблюдаются в этой части города, ситуация становится еще и достаточно опасной.
Но вернемся к трамваю. В день открытия, да и сейчас, по личным ощущениям, этой линией пользуется большое количество людей. Трамвай зачастую буквально переполнен, но я бы не спешил связывать это с реальной популярностью направления. Так как линия новая, люди спешат сесть на трамвай чтобы просто покататься, посмотреть, как она выглядит изнутри, так сказать.
Другие же не очень в курсе о том, что трамвай номер 2 немного сменил направление, и когда он проезжает мимо Ротерманни, народ спешит покинуть транспортное средство. О реальной востребованности новой линии стоит говорить через некоторое время после открытия, когда народ к ней привыкнет и будет пользоваться ей, исходя из своей необходимости.
Но у этой линии после ее запуска стала очевидна основная проблема - трамвай на ней слишком медленный. Чтобы проехать от остановки Пабери в Таллинн-Сити и до Балтийского вокзала, «двойке» нужно проехать через, по меньшей мере, девять перекрестков, в то время как в старом маршруте трамвай проезжал шесть. Вечером рабочего дня, в час пик, поездка между этими остановками может достигать от 14 до почти 17 минут, если проводить замеры непосредственно с секундомером. В то же время, участок от остановки Лайкмаа до Уус раннавярв (бывшая остановка Линнахаль) в день открытия линии трамвай проезжал за 10-12 минут.
Для понимания: это расстояние за такое время же можно пройти пешком быстрым шагом, и, если бы у меня стояла цель дойти от центра города до Терминала А пассажирского порта быстрее трамвая, то я бы это определенно сделал. Это также говорит о том, что сильно увеличилось время, в течение которого трамвай доезжает до Балтийского вокзала, а если человек не привык к новым таймингам, то это может ему стоить поездки на поезде.
Возвращаясь к сравнению с трамваем до Западного терминала в Хельсинки, там без трамвая вы можете полчаса идти до центра города, в то время как трамвай сокращает вам путь до 10 минут. Конечно, новый трамвай в Таллинне позволяет облегчить жизнь пассажирам парома с большими сумками или колясками, но ведь, согласитесь, лучше же, когда трамвай не конкурирует с пешеходом по скорости в буквальном смысле.
Как это сделать? Настроить светофоры в городе таким образом, чтобы приоритет был у трамвая. Если вкратце, то работает такая система следующим образом: когда трамвай подъезжает к перекрестку, для него автоматически загорается зеленый свет, и трамвай практически не останавливается нигде, кроме непосредственно остановок для загрузки и выгрузки пассажиров. Светофорные фазы подстраиваются специально под расписание трамвая, что позволяет ему работать с максимальной скоростью и эффективностью.
Такая система работает, например, в финском городе Тампере, где всю трамвайную систему с рельсами, депо и подвижным составом создали с нуля и открыли в 2021 году, причем для этого даже не были приглашены канатоходцы. Там трамвай не просто не останавливается на перекрестках, но даже выезжает за город, развивая скорость в 70 км/ч, соединяя Тампере с самым густонаселенным городом-спутником - Хервантой. Ничего не нужно изобретать с нуля, достаточно лишь заимствовать более успешный опыт.
За более чем 30 лет с момента восстановления независимости в Таллинне было построено всего 3,5 км трамвайных путей. Очевидно, город все это время не видел перспектив в развитии трамвая как магистрального транспорта, отдавая предпочтения линиям для удобных поездок в порт и аэропорт. Столь высокая автомобилизация в городе, пробки на главных дорогах в часы пик - это результат отсутствия подходящей альтернативы передвижения.
Бесплатный проезд не пересадит человека из машины в общественный транспорт, если транспорт этот не развивается должным образом. Это допущение было сознательной политикой центристской мэрии, которая электротранспорт заменяла автобусами, и новая власть должна заняться исправлением ситуации, предложив долгосрочный и конкретный план по созданию удобного и современного магистрального транспорта в скором будущем.