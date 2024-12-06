Защита детей - трудная работа и огромная ответственность. Подходит для такой работы далеко не каждый, однако большинство сотрудников этой сферы определенно работают с самоотдачей и в меру своих знаний, пишет вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе («Отечество»).
Карл Сандер Казе ⟩ Таллинн готовится к изменениям в системе защиты детей
Стихотворение Хейки Вилепа...
Когда у ребенка горе,
Оно всего в мире огромнее.
Взгляд полон бескрайней тоски,
Сжимающей сердце в тиски.
… посвящено чувствам, которые знакомы всем родителям. Более того, это горе понимает и общество в целом, поэтому мы всегда остро реагируем, когда чувствуем, что страдают самые маленькие и самые значимые члены нашего общества.
С мая 2025 года в Таллинне изменится организация работы в сфере защиты детей. Цель изменений - обеспечить наилучшую защиту интересов семей и детей, а также увеличить централизованную поддержку работающих в городе специалистов по благополучию детей.
Существующая в Таллинне организация работы в сфере защиты детей сформировалась в 1990-х годах. Имелись свои понятные и исторически обусловленные причины, почему была создана модель, в основе которой лежит разделение по районам города. Однако всем стоит спросить себя: остались ли Таллинн и Эстония такими же, как 30 лет назад? За это время изменились уклад жизни людей, модели семьи, отношение к проблемам душевного здоровья и особым потребностям. Исходя из этого, вполне уместно задаться вопросом, нужно ли модернизировать или менять систему.
Критический взгляд на текущую систему необходим и с точки зрения самих специалистов, работающих в сфере защиты детского благополучия. Это нелегкая и ответственная работа, где главным приоритетом остаются права и интересы ребенка. Она не каждому под силу, но большинство специалистов искренне преданы своему делу и прикладывают максимум усилий, чтобы справляться с такими обязанностями. Они - профессионалы с высшим образованием. В восьми районах Таллинна работает 80 специалистов по благополучию детей. Кроме того, их работу поддерживают семь руководителей отделов, которые также берут на себя рассмотрение части случаев, чтобы снизить нагрузку на коллег.
Однако за последние четыре года из системы ушли 72 сотрудника, из них 68 - по собственному желанию. Это говорит о том, что в системе есть проблемы. В некоторых районах удалось добиться стабильности, включая кадровую. В других, к сожалению, этого сделать не получилось. Введение централизованной модели организации труда поможет решить существующую проблему.
Сегодня, впервые за долгое время, проблемы и вызовы системы защиты детей обсуждаются открыто, хотя о них было известно уже давно. Первая рекомендация унифицировать работу в сфере защиты детей в Таллинне была дана еще в 2017 году, когда консалтинговая фирма KPMG предложила централизовать управление системой защиты детей, сохранив при этом децентрализованное размещение специалистов в районах города.
Аналогичное предложение прозвучало в 2021 году в отчете внутреннего аудита города: в нем отмечалась необходимость серьезно проанализировать вопрос централизованного управления в сфере защиты детей в столице. В документе указывалось, что районная модель не гарантирует единообразного и равноценного качества предоставляемых услуг. Затрудняюсь сказать, почему предыдущие власти города засекретили этот отчет и убрали его под сукно, но сегодня пришло время говорить об этом открыто.
Это не упрек в адрес специалистов по благополучию детей, их руководителей или их прежнего начальства в лице старейшин районов. Районы Таллинна разные, и случаи, с которыми специалисты сталкиваются каждый день, тоже отличаются. В 2023 году было рассмотрено около 3230 случаев в области защиты детей, в случае 910 детей начато производство. При таком объеме работы многое делается правильно, но избежать ошибок полностью невозможно. Критика этих ошибок всегда беспощадна, поскольку речь идет о сфере, в которой многое стоит на кону.
В четверг Таллиннское горсобрание одобрило поправки, согласно которым с мая 2025 года специалисты по благополучию детей будут работать в составе Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. Цель поправок - обеспечить во всем городе единое качество услуги для детей и семей, а также предоставить необходимую поддержку работникам.
Создание единой структуры позволит разработать систему подбора персонала и наставничества, благодаря которой новые сотрудники смогут лучше адаптироваться к работе, быстрее осваивать нужные навыки и подстраиваться под потребности организации. Если рабочая нагрузка специалистов по благополучию детей распределится равномернее, у них будет больше времени на то, чтобы углубляться в каждый случай, что в итоге повысит качество работы и удовлетворенность ею, а значит снизит риск выгорания и увольнений. Также в бюджете 2025 года предусмотрены дополнительные средства на успешную реализацию реформы.
В каждом районе города первичным контактным лицом для семьи и ребенка останется специалист, оценивающий потребности ребенка. Основная часть работы в сфере защиты детей и заключается в консультировании семей, предоставлении первичной поддержки. Качество этого первого контакта и поддержки не должно зависеть от того, в каком районе Таллинна проживает семья. Кроме того, наряду с командами первичных оценщиков, будут сформированы группы специалистов, работающих на два-три района. Они будут оказывать услуги семьям с различными запросами, но только после проведения оценки необходимости вмешательства. После определения потребностей семье назначат услугу, а за контакт с ней будет отвечать специалист из профильной команды, который обладает необходимой компетенцией и знаниями для работы с проблемами семьи.
На основании предварительного анализа можно предположить, что специализация команд будет включать следующие направления: работа с детьми с особыми потребностями, вопросы, связанные с замещающим и последующим уходом за ребенком, а также помощь в судебных спорах, связанных с опекой и порядком общения.
В любом правовом споре или при другой проблеме, касающейся семьи, в центре внимания всегда находится ребенок, которому необходимо обеспечить поддержку. Однако ее можно оказать только в том случае, если у специалиста с соответствующим высшим образованием достаточно времени для анализа случаев и выполнения своих обязанностей. Когда организация труда специалистов не раздроблена и у них больше времени на то, чтобы детально прорабатывать каждый случай, качество работы повышается. Это позволяет предоставлять семьям стабильную поддержку, которая не зависит от уровня подготовки специалистов в конкретном районе или их загруженности, а остается одинаково качественной во всем городе.
Реорганизация работы в сфере защиты детей – важный шаг, который требует значительных усилий как от сегодняшней городской управы Таллинна и районных управ, так и от партнеров на уровне государства. Мы стремимся создать в Таллинне эффективную систему защиты детей, которая обеспечит качественную помощь и оперативное решение каждой семейной проблемы. Хотя первичная ответственность за благополучие ребенка всегда лежит на его родителях и близких, мы обязаны поддержать детей и семьи, которые оказались в трудной ситуации и нуждаются в нашей помощи.
Вернемся к стихотворению Вилепа:
А когда у ребенка радость,
Ею всех он готов одарить.
И глоток чистого счастья
С нами спешит разделить.
Но если ему соврешь ты,
То ничего не жди.
И чтобы просить прощенья,
Ребенка в себе ты найди.
…. и именно поэтому необходима реформа в сфере защиты детей.