Карл Сандер Казе Таллинн готовится к изменениям в системе защиты детей

Однако за последние четыре года из системы ушли 72 сотрудника, из них 68 - по собственному желанию. Это говорит о том, что в системе есть проблемы. В некоторых районах удалось добиться стабильности, включая кадровую. В других, к сожалению, этого сделать не получилось. Введение централизованной модели организации труда поможет решить существующую проблему.

Сегодня, впервые за долгое время, проблемы и вызовы системы защиты детей обсуждаются открыто, хотя о них было известно уже давно. Первая рекомендация унифицировать работу в сфере защиты детей в Таллинне была дана еще в 2017 году, когда консалтинговая фирма KPMG предложила централизовать управление системой защиты детей, сохранив при этом децентрализованное размещение специалистов в районах города.

Аналогичное предложение прозвучало в 2021 году в отчете внутреннего аудита города: в нем отмечалась необходимость серьезно проанализировать вопрос централизованного управления в сфере защиты детей в столице. В документе указывалось, что районная модель не гарантирует единообразного и равноценного качества предоставляемых услуг. Затрудняюсь сказать, почему предыдущие власти города засекретили этот отчет и убрали его под сукно, но сегодня пришло время говорить об этом открыто.