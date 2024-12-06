Алексей Яшин: «Отечество» ненавидит министра образования больше, чем любит учителей

«У Таллинна нет ни одной адекватной причины не присоединяться к образовательному соглашению. Враждебное отношение партии "Отечество" к образованию преследует исключительно партийные цели - противостоять желанию министра образования снизить нагрузку на учителей, улучшить их зарплату и карьерные возможности, - заявил Яшин. - Именно в столице более 350 классов, в каждом из которых учатся более 26 учеников. Если образовательное соглашение актуально где-то, то это именно в крупнейшем муниципалитете Эстонии - Таллинне».

По словам Яшина, шаг партии «Отечество» показывает, что ради политических игр готовы противостоять любой реформе, которая может двигать Эстонию вперед. «Несомненно, это удар по коалиции Таллинна, и в будущем не стоит ожидать гладкого сотрудничества», - добавил он.

По мнению Яшина, первое в истории Эстонии долгосрочное и широкомасштабное образовательное соглашение оказалось жертвой политических вихрей. «Во время переговоров многие эстонские города и муниципалитеты с самого начала заняли отрицательную позицию, в результате чего цели соглашения стали менее амбициозными. Ирония заключается в том, что несмотря на многочисленные уступки, большинство местных властей все равно не захотели присоединиться к соглашению об образовании», - отметил Яшин.

Вице-мэр Таллинна сообщил, что, несмотря на вопрос подписания соглашения, крупнейший муниципалитет Эстонии намерен реализовать положения соглашения и инвестировать в образование столицы более десяти миллионов евро в следующем году.

«"Ээсти 200" добился повышения зарплаты для работников образования в столице и взял курс на сокращение нагрузки на учителей - с коалиционных переговоров и до успешного завершения бюджетных переговоров. Эти изменения мы обязательно реализуем в Таллинне», - подчеркнул Яшин.