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Алексей Яшин: «Отечество» ненавидит министра образования больше, чем любит учителей

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Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин.
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин. Фото: Сандер Ильвест

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам образования Алексея Яшина («Ээсти 200»), партия «Отечество» своим противодействием образовательному соглашению показала, что политические игры важнее благополучия учителей. 

«У Таллинна нет ни одной адекватной причины не присоединяться к образовательному соглашению. Враждебное отношение партии "Отечество" к образованию преследует исключительно партийные цели - противостоять желанию министра образования снизить нагрузку на учителей, улучшить их зарплату и карьерные возможности, - заявил Яшин. - Именно в столице более 350 классов, в каждом из которых учатся более 26 учеников. Если образовательное соглашение актуально где-то, то это именно в крупнейшем муниципалитете Эстонии - Таллинне».

По словам Яшина, шаг партии «Отечество» показывает, что ради политических игр готовы противостоять любой реформе, которая может двигать Эстонию вперед. «Несомненно, это удар по коалиции Таллинна, и в будущем не стоит ожидать гладкого сотрудничества», - добавил он.

По мнению Яшина, первое в истории Эстонии долгосрочное и широкомасштабное образовательное соглашение оказалось жертвой политических вихрей. «Во время переговоров многие эстонские города и муниципалитеты с самого начала заняли отрицательную позицию, в результате чего цели соглашения стали менее амбициозными. Ирония заключается в том, что несмотря на многочисленные уступки, большинство местных властей все равно не захотели присоединиться к соглашению об образовании», - отметил Яшин.

Вице-мэр Таллинна сообщил, что, несмотря на вопрос подписания соглашения, крупнейший муниципалитет Эстонии намерен реализовать положения соглашения и инвестировать в образование столицы более десяти миллионов евро в следующем году.

«"Ээсти 200" добился повышения зарплаты для работников образования в столице и взял курс на сокращение нагрузки на учителей - с коалиционных переговоров и до успешного завершения бюджетных переговоров. Эти изменения мы обязательно реализуем в Таллинне», - подчеркнул Яшин.

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