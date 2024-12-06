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За год в дорожно-транспортных происшествиях погибло около десяти несовершеннолетних

Перевод: Ева Ойжинская
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В июне этого года в волости Вяйке-Маарья мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на крышу. В результате аварии пассажир, 12-летний мальчик, получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.
В июне этого года в волости Вяйке-Маарья мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на крышу. В результате аварии пассажир, 12-летний мальчик, получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Фото: Marianne Loorents

В начале этой недели в ДТП погибла 12-летняя девочка, в октябре - 11-летний мальчик, в августе - 15-летний мальчик, а в июне с разницей в несколько дней - 12-летний и 14-летний мальчики. За год было еще несколько смертельных случаев, а число пострадавших исчисляется сотнями.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Илона Литвинова в интервью Postimees подчеркнула, что каждая авария с участием несовершеннолетних является исключительным и трагическим событием. По ее словам, к концу ноября количество несовершеннолетних, получивших травмы в ДТП, достигло 355, а число погибших приблизилось к десяти.

Количество несовершеннолетних, пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях по состоянию на 2024 год (до 29.11):

Число пострадавших несовершеннолетних

Число погибших несовершеннолетних

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