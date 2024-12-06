В начале этой недели в ДТП погибла 12-летняя девочка, в октябре - 11-летний мальчик, в августе - 15-летний мальчик, а в июне с разницей в несколько дней - 12-летний и 14-летний мальчики. За год было еще несколько смертельных случаев, а число пострадавших исчисляется сотнями.
Для подписчиков
За год в дорожно-транспортных происшествиях погибло около десяти несовершеннолетних
Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Илона Литвинова в интервью Postimees подчеркнула, что каждая авария с участием несовершеннолетних является исключительным и трагическим событием. По ее словам, к концу ноября количество несовершеннолетних, получивших травмы в ДТП, достигло 355, а число погибших приблизилось к десяти.