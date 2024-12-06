За год в дорожно-транспортных происшествиях погибло около десяти несовершеннолетних

В июне этого года в волости Вяйке-Маарья мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на крышу. В результате аварии пассажир, 12-летний мальчик, получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

В начале этой недели в ДТП погибла 12-летняя девочка, в октябре - 11-летний мальчик, в августе - 15-летний мальчик, а в июне с разницей в несколько дней - 12-летний и 14-летний мальчики. За год было еще несколько смертельных случаев, а число пострадавших исчисляется сотнями.