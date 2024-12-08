В этом сюжете Kuuuurja поговорит с семьей, проживающей под Имавере. Там есть практически непроходимый участок дороги, но волость никак не помогает местным жителям решить эту проблему. Так и ездят местные по обочинам и полям.
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«Мы заблокировали проезд»: семья пошла на крайние меры, чтобы привлечь внимание властей к ужасному состоянию дороги
Сигрид обустроила свой быт в крошечной деревушке Пуйату в Ярвамаа. Здесь проживает всего несколько десятков человек. «Съехали из общежития и перебрались сюда», - рассказывает уроженка Пярну о том, как семь лет назад она и ее муж Таави переехали в Ярвамаа, где стоит дом бабушки и дедушки Таави. Теперь они живут здесь с двумя маленькими детьми.