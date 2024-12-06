В Латвии выявлен новый опасный для здоровья опиоид

Запрет принят в связи с тем, что в Систему раннего предупреждения поступила информация о выявлении этого вещества в Латвии. Спирохлорфин является синтетическим опиоидом, и употребление содержащих его продуктов может нанести серьезный вред здоровью человека, угрозу жизни, а также риск для общественной безопасности в целом, подчеркивает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На основании закона об административных процессах о порядке легального оборота наркотических, лекарственных средств и психотропных веществ SPKC принял решение временно запретить изготовление, приобретение, хранение, транспортировку, передачу или распространение спирохлорфина и содержащих его препаратов до 1 декабря 2025 года.

Решение распространяется на физических и юридических лиц, которые производят, приобретают, хранят, транспортируют, передают или распространяют эти вещества. С момента вступления в силу запрета вещество спирохлорфин и содержащие его предметы должны быть переданы в Государственную полицию в течение трех рабочих дней.

Производство, приобретение, владение, перевозка или передача с целью продажи или утилизации временно запрещенных веществ или изделий, содержащих их, наказывается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами или штрафом и полицейским контролем. Однако если эти действия повлекли за собой серьезные последствия, то они наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или другими наказаниями, предусмотренными законом.

SPKC продолжит работу по своевременному выявлению и запрету опасных веществ.