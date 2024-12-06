Банк Эстонии: рост заработной платы замедляет снижение инфляции

В переданном BNS комментарии Сулев Перт напомнил, что по данным Департамента статистики, потребительские цены в ноябре выросли на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сравнению с октябрем уровень цен снизился на 0,4 процента, причем почти большая часть этого снижения была обусловлена падением цен на авиабилеты. Однако в годовом исчислении цены на услуги и продукты питания продолжали стремительно расти - на 7,4 и 5,6 процента соответственно.

«С другой стороны, рост цен сдерживался падением цен на энергоносители на 4,7%. Из цен на энергоносители больше всего за год упали цены на моторное топливо - на 7%, а цена на электроэнергию также была на 5% дешевле, чем в прошлом году, из-за низких температур», - отметил Перт.

В последние месяцы, по его словам, резкий рост цен на продовольствие был вызван подорожанием продовольственных товаров на мировом рынке. «Рост цен на продовольствие становится все более масштабным. Например, на рост цен на мировом рынке сильно отреагировали цены на кофе и соки. Рост цен на молочные продукты в ближайшее время может сильнее отразиться на европейском рынке», - считает экономист.

«Отечественная пищевая промышленность выиграла от роста цен на экспортных рынках и восстанавливает рентабельность как за счет повышения цен, так и за счет увеличения объемов продаж. В этом году розничные сети, как правило, сдерживают рост цен на продукты питания. Розничная торговля продуктами питания в настоящее время характеризуется относительно высокими наценками, но низкой рентабельностью, поскольку в этом году рост затрат, особенно расходов на заработную плату, происходил быстрее, чем рост выручки от продаж», - пояснил Перт.

По его мнению, давление на заработную плату со стороны рынка труда является ключевым фактором, определяющим будущую динамику цен. «Несколько лет рецессии пока не смогли существенно замедлить рост заработной платы, а рост безработицы был умеренным. Предстоящее повышение налогов может повысить требования к заработной плате, что, в свою очередь, сдержит замедление инфляции», - сказал он.

Банк Эстонии прогнозирует, что в целом за год потребительские цены вырастут на 3,5%. Изменения цен в декабре обычно характеризуются продажами продовольственных товаров, а также одежды и обуви.