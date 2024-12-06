Хороший знак! Ильвес вновь превзошел себя на трамплине

Ильвес начал показывать класс уже на утренней тренировке – прыгнул 88,5 и 93,5 м. В первом случае он стал восьмым (лучшим стал Ярл Магнус Рийбер, прыгнувший 100м), во втором – шестым (лучшим стал Франц-Йозеф Рерл, прыгнувший 96,5 м).

На пробном соревновании (PCR), которое прошло несколькими часами позже, Ильвес пролетел 91,5 м, за что заработал 113,4 очка и занял 8-9 место.

Победил Рийбер (98,5 м, 126,4 очка), за ним следовали Томас Реттенеггер (95,5 м, 123,8 очка) и Рерл (96 м, 123,4 очка).

Результаты PCR Фото: FIS

Результаты PCR важны, поскольку они вступают в силу, если погодные условия в день соревнований не позволяют совершать прыжки. Именно это произошло, например, в минувшие выходные в Рука, поэтому Ильвесу в первый день пришлось стартовать на лыжне с 36-го места.

​​ В Лиллехаммере запланированы два соревнования: в субботу традиционная дистанция на 10 км по системе Гундерсена - если завтра прыгать будет невозможно, Ильвес стартует на лыжне восьмым, на 33 секунды позже Рийбера.

В воскресенье двоеборцев ожидает также компактное соревнование – 7,5-километровая лыжная трасса с фиксированным временем старта. Это значит, что спортсмен, завоевавший на трамплине второе место, стартует на 6 секунд позже победителя.