В следующем году Таллинн выделит рекордную сумму на поддержку владельцев исторических зданий

Субсидии были выделены на реставрацию крыш и фасадов, восстановления или реставрации окон и дверей, а также на другие работы, направленные на сохранение исторического строительного наследия столицы. Максимальная сумма субсидии от города в этом году составила 35 000 евро.

Так, например, 35 000 евро было выделено на реставрацию фасада и окон здания по адресу Кюти, 15. Этот дом является ярким архитектурным акцентом на въезде с улицы Каларанна в район Каламая. На замену крыши здания по адресу Соо, 20 было выделено 30 000 евро.

Здание по адресу Кюти, 15 до реставрации. Фото: Таллиннская горуправа

Здание по адресу Кюти, 15 после реставрации. Фото: Таллиннская горуправа

На ремонт двери здания по адресу Хярьяпяэ, 54 в районе Пельгулинн было выделено 690 евро. Реставрация входной двери многоквартирного дома на улице Сальме, 47 в Каламая обошлась в 2730 евро и также была профинансирована городом Таллинном.

На реставрацию крыши дома по адресу Копли, 38/2 было выделено 7234 евро. За счет субсидии частично покрыли стоимость работ по очистке крыши (удаление ржавчины, загрязнений и старой краски), гидроизоляции проходов, фальцев и соединений, грунтованию и окраске. Кроме того, были очищены и окрашены водосточные трубы и отливные планки окон.

Крыша здания по адресу ул. Копли, 38 до реставрации. Фото: Таллиннская горуправа

Крыша здания по адресу ул. Копли, 38 после реставрации. Фото: Таллиннская горуправа

Субсидии также получили заявки на реставрацию нескольких исторических заборов. Например, был приведен в порядок забор по адресу Коцебу, 2 в Каламая. Для восстановления забора многоквартирного дома по адресу Сикупилли, 8, расположенного в ценном с архитектурной точки зрения районе на улице Маяка, выделено 6000 евро. В прошлом году город уже поддержал это товарищество в реставрации фасада дома.

В проекте бюджета на 2025 год на субсидии для реставрации запланировано 750 000 евро. Максимальная доля субсидии составляет до 75% от стоимости реставрационных работ, а ее максимальный размер на один объект - 35 000 евро. Прием заявок на субсидии планируется начать в конце января следующего года. Заявку можно будет подать в среде самообслуживания городской инфосистемы проектов и операционных субсидий. Дополнительную информацию можно найти на сайте Таллинна в разделе субсидий на реставрацию.

Забор многоквартирного дома по адресу Сикупилли, 8 до реставрации. Фото: Таллиннская горуправа

Забор многоквартирного дома по адресу Сикупилли, 8 после реставрации. Фото: Таллиннская горуправа