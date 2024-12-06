В этом году город Таллинн выделил около 500 000 евро на поддержку реставрации объектов культурного наследия, находящихся в частной собственности, а также зданий, представляющих архитектурную ценность, и их элементов. В следующем году эта сумма увеличится еще на 250 000 евро.
В следующем году Таллинн выделит рекордную сумму на поддержку владельцев исторических зданий
В 2024 году поступило 99 заявок на общую сумму чуть более 1,7 миллиона евро. Финансирование получили 10 объектов в Старом городе, а также 10 объектов культурного наследия и 22 ценных архитектурных строения за его пределами. В общей сложности субсидии были распределены между 42 объектами.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, интерес собственников зданий к использованию субсидий растет с каждым годом, поэтому в бюджете следующего года предусмотрено увеличить их объем до 750 000 евро. «Городские субсидии служат дополнительной мотивацией для собственников бережно восстанавливать культурное наследие, что зачастую обходится значительно дороже обычных строительных работ. Наш опыт показывает, что жители города, имея возможность, всегда ответственно подходят к сохранению своей собственности. Более того, один качественно отреставрированный исторический фасад или деталь вдохновляет и соседние дома на проведение подобных работ», - отметила она.
Руководитель отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Каролин Пихлап подчеркнула, что среди поданных в этом году заявок заметен растущий тренд на пересмотр ранее принятых решений в исторических районах. «Часто запрашивали поддержку на замену пластиковых окон и металлических дверей на деревянные окна и двери, соответствующие оригинальным чертежам. В этом году мы провели несколько инфочасов как перед началом приема заявок, так и перед сроком подачи отчетов, чтобы ответить на вопросы заявителей. Кроме того, мы провели опрос удовлетворенности, чтобы получить ценные отзывы для улучшения услуги. Мы планируем продолжить проводить инфочасы и опросы удовлетворенности в следующем году», - сказала Пихлап.
Субсидии были выделены на реставрацию крыш и фасадов, восстановления или реставрации окон и дверей, а также на другие работы, направленные на сохранение исторического строительного наследия столицы. Максимальная сумма субсидии от города в этом году составила 35 000 евро.
Так, например, 35 000 евро было выделено на реставрацию фасада и окон здания по адресу Кюти, 15. Этот дом является ярким архитектурным акцентом на въезде с улицы Каларанна в район Каламая. На замену крыши здания по адресу Соо, 20 было выделено 30 000 евро.
На ремонт двери здания по адресу Хярьяпяэ, 54 в районе Пельгулинн было выделено 690 евро. Реставрация входной двери многоквартирного дома на улице Сальме, 47 в Каламая обошлась в 2730 евро и также была профинансирована городом Таллинном.
На реставрацию крыши дома по адресу Копли, 38/2 было выделено 7234 евро. За счет субсидии частично покрыли стоимость работ по очистке крыши (удаление ржавчины, загрязнений и старой краски), гидроизоляции проходов, фальцев и соединений, грунтованию и окраске. Кроме того, были очищены и окрашены водосточные трубы и отливные планки окон.
Субсидии также получили заявки на реставрацию нескольких исторических заборов. Например, был приведен в порядок забор по адресу Коцебу, 2 в Каламая. Для восстановления забора многоквартирного дома по адресу Сикупилли, 8, расположенного в ценном с архитектурной точки зрения районе на улице Маяка, выделено 6000 евро. В прошлом году город уже поддержал это товарищество в реставрации фасада дома.
В проекте бюджета на 2025 год на субсидии для реставрации запланировано 750 000 евро. Максимальная доля субсидии составляет до 75% от стоимости реставрационных работ, а ее максимальный размер на один объект - 35 000 евро. Прием заявок на субсидии планируется начать в конце января следующего года. Заявку можно будет подать в среде самообслуживания городской инфосистемы проектов и операционных субсидий. Дополнительную информацию можно найти на сайте Таллинна в разделе субсидий на реставрацию.