ФОТО Знаменитый силуэт Таллинна дополнят еще три небоскреба

Согласно условиям конкурса, около половины площади квартала Маакри будет отведено под городской парк. Пространство улиц будет приспособлено для удобства пешеходов, а также планируется реставрация здания бывшей гимназии Лендер.

«Подобные масштабные конкурсы в Эстонии проводятся редко, особенно если речь идет о проектах, способных изменить знаменитый городской силуэт Таллинна. Победивший проект демонстрирует отличное сочетание объемных решений, высотной вариативности и удобной организации движения, благодаря чему он станет органичной частью центра города», - отметил член жюри и представитель Союза архитекторов Эстонии Тынис Арьюс.

Главным достоинством работы, по его словам, является интеграция общественного озелененного пространства, которое станет сердцем всей территории.

План на десять лет

По словам совладельца Capital Mill и члена жюри Танеля Самуэля, основным вызовом станет утверждение детальной планировки, который мэрия планирует завершить в течение трех лет. Проектирование и строительство займут около 10 лет.

В рамках проекта будет построено три отдельных небоскреба и отреставрировано и расширено здание гимназии Лендер, где разместится детский сад. Между небоскребами запланированы зоны отдыха.

Пока трудно представить, как этот участок квартала Маакри будет выглядеть после окончания строительства. Фото: архитектурное бюро molumba

Квартал будет удобен для пешеходов благодаря широким прогулочным дорожкам и рекреационным зонам. Здания частично открыты на уровне первых этажей, чтобы обеспечить больше места для зелени. Основная парковая зона будет максимально освещена солнцем и сохранять высокую растительность.

Победители и призеры

1 место (20 000 €): проект «Trinity», архитектурное бюро molumba.

Проект «Trinity» Фото: архитектурное бюро molumba

2 место (16 000 €): проект «SÜDA», бюро Panda, VANARC и ТТУ.

3 место (12 000 €): проект «JÕEORG», бюро Arhitekt 11 и Lundén Architecture (Финляндия).

Проект «JÕEORG» Фото: Arhitekt 11 и Lundén Architecture

Поощрительные призы (по 8000 €): проекты «JAANITULED» (бюро Eek & Mutso) и «MEISTRITE LINN» (бюро KOKO).

Проекты были оценены жюри, в состав которого вошли представители архитектурного сообщества, городских структур и девелоперов.