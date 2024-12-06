Законопроект МВД был одобрен правительством на прошлой неделе и ушел в Рийгикогу. Тогда сообщалось, что среди прочего запретят подавать документы на ВНЖ на русском языке и введут новые языковые требования для иностранных граждан. Rus.Postimees уточнил у авторов, что конкретно изменится относительно тех правил, которые существуют сегодня.
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МВД Эстонии уточнило, как изменятся языковые требования к иностранцам для получения ВНЖ
В Министерстве внутренних дел уточнили, как именно изменятся языковые требования для иностранцев, которые ходатайствуют о виде на жительство в Эстонии. Rus.Postimees на прошлой неделе сообщал, что правительство одобрило законопроект с поправками, которые подготовили в МВД.