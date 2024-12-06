ФОТО Дача сгорела дотла из-за неисправности техники

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что из-за возгорания сажи загорелись конструкции дома рядом с дымоходом. Для тушения огня пришлось вскрыть примерно один квадратный метр стены и потолка возле дымохода.

Когда приехали спасатели, выяснилось, что конструкции дома загорелись от сажи. Фото: Päästeamet

Спасатели предупреждают: чтобы избежать возгорания сажи, которые могут привести к пожару и повреждению дымохода, нужно регулярно чистить отопительные приборы. Минимум раз в год необходимо прочищать дымоход и каналы.

Для тушения огня пришлось вскрыть примерно один квадратный метр стены. Фото: Päästeamet

На следующий день, в пятницу утром, в 8:11, в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании дачи в деревне Войка волости Ныо.

Когда спасатели прибыли, дом уже полностью охватило пламя, людей внутри не оказалось. Пожар уничтожил крышу и внутреннюю отделку дома. Спасательные работы завершились в 10:17.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрической системы быстрого нагрева воды.

Вероятно, причиной пожара стала неисправность в электросети. Фото: Päästeamet