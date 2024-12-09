Декабрь только начался, но на дорогах Эстонии уже погибли три человека. В этом году число погибших уже достигло рекордного показателя. Rus.Postimees решил узнать у жителей Таллинна, что они предпринимают, чтобы не пострадать самим и не покалечить других, а также что могли бы сделать как пешеходы, так и водители, чтобы на наших дорогах стало безопаснее.
Опрос недели ⟩ «Старенький и хромой, но все равно перебегает через дорогу»: жители Эстонии о том, почему у нас так много тяжелых ДТП
Татьяна (68), пенсионерка
Я хожу мало, поскольку пенсионерка. Если надо сходить в магазин вечером, я стараюсь передвигаться по освещенным дорогам и пересекаю проезжую часть только в положенном месте - по пешеходному переходу. И всем советую так делать.
Я не знаю почему, но люди сами нарушают. У нас тут рядом автобусная остановка и я из окна часто наблюдаю, как люди перебегают через дорогу. Есть пешеходный переход рядом, ну дойдите! Нет, они все перебегают через дорогу. (Через несколько минут после этого разговора репортеры наблюдали, как человек у автобусной остановки перебегает дорогу в неположенном месте - прим. автора) Раньше таких массовых нарушений не было. И я смотрю из окна и думаю: «Господи, старенький, хромой, а все равно перебегает эту дорогу».
Чтобы на дорогах стало безопаснее, как пешеходы, так и водители должны соблюдать правила.
Артур (65), почтальон
Мне кажется, всё зависит от водителей. Они чаще бывают виноваты, поскольку я вижу, как они нарушают правила сплошь и рядом. Например, не показывают повороты, пересекают линию, которую нельзя пересекать. Об этом можно долго говорить.
Как пешеход, я стараюсь быть внимательным и помню о том, что могут задавить.
Чтобы на дорогах стало безопаснее, нужно, во-первых, ужесточить правила выдачи водительских прав. А во-вторых, писать и говорить об этом на радио, телевидении, в газетах, в интернете.
Как ужесточить правила выдачи прав? Вопрос сложный, поскольку коррупцию никто отменить не может. Нужен более строгий надзор. Если мне память не изменяет, шесть лет назад поменяли практически полностью состав ARK именно потому, что во всю процветали взятки, кумовство и так далее (скандал в связи с коррупцией в ARK разразился в октябре 2015 года - прим. ред.). Не знаю, как сейчас обстоят дела, но судя по тому, как водители ездят, не лучшим образом.
Светлана (46), пекарь
Я думаю, что у нас на дорогах небезопасно, поскольку у нас много неадекватных людей, встречается агрессивное вождение.
Я как пешеход стараюсь смотреть по сторонам. Большой минус - самокатчики: идешь по тротуару и вечно оглядываешься, чтобы тебя не сбили. Слава богу, меня не сбивали, но в сантиметре от меня проезжали.
Сейчас, в зимнее время, главная опасность для пешехода - скользкая дорога. Я утром иду на работу и не всегда посыпано, очень скользко.
Чтобы на дорогах стало безопаснее, все должны быть внимательны и относиться уважительно друг к другу. Каждая жизнь ценна.
Анна (34), обработчик данных
В целом водители уступают на пешеходных переходах. Но муж ездит за рулем и говорит, что гоняют сильно и подрезают, серьезно нарушают правила, поэтому не очень безопасно.
Я как пешеход лучше лишний раз перестрахуюсь и пропущу машину, чем пойду. Мы с ребенком стараемся подождать, если видим, что кто-то летит.
С ребенком уже стараемся обсуждать правила безопасности: что переходить дорогу можно только на зеленый, на красный - нельзя. Я сама стараюсь быть хорошим примером для ребенка.
Чтобы стало безопаснее, водителям не нужно спешить и необходимо придерживаться скоростного режима, а пешеходам, особенно если на пешеходном переходе нет светофора, нужно смотреть по сторонам, обращать внимание на машины и поскольку у нас рано темнеет, необходимо носить светоотражатели.
Николай (66), работающий пенсионер, плотник
Раньше ситуация на дорогах была лучше, водители ездили аккуратнее, а сейчас стало больше нарушений. Поэтому проблема скорее в водителях.
Я как водитель с 20-летним стажем стараюсь аккуратно ездить. Я попадал в опасные ситуации на дороге, например, как-то в мой автомобиль врезался велосипедист, он был выпивший.
Бывает, что и пешеходы нарушают правила, например, идут с телефоном и по сторонам даже не смотрят.