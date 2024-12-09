Опрос недели «Старенький и хромой, но все равно перебегает через дорогу»: жители Эстонии о том, почему у нас так много тяжелых ДТП

Татьяна (68), пенсионерка

Татьяна. Фото: Мартин Педая

Я хожу мало, поскольку пенсионерка. Если надо сходить в магазин вечером, я стараюсь передвигаться по освещенным дорогам и пересекаю проезжую часть только в положенном месте - по пешеходному переходу. И всем советую так делать.

Я не знаю почему, но люди сами нарушают. У нас тут рядом автобусная остановка и я из окна часто наблюдаю, как люди перебегают через дорогу. Есть пешеходный переход рядом, ну дойдите! Нет, они все перебегают через дорогу. (Через несколько минут после этого разговора репортеры наблюдали, как человек у автобусной остановки перебегает дорогу в неположенном месте - прим. автора) Раньше таких массовых нарушений не было. И я смотрю из окна и думаю: «Господи, старенький, хромой, а все равно перебегает эту дорогу».

Чтобы на дорогах стало безопаснее, как пешеходы, так и водители должны соблюдать правила.

Артур (65), почтальон

Артур Фото: Мартин Педая

Мне кажется, всё зависит от водителей. Они чаще бывают виноваты, поскольку я вижу, как они нарушают правила сплошь и рядом. Например, не показывают повороты, пересекают линию, которую нельзя пересекать. Об этом можно долго говорить.

Как пешеход, я стараюсь быть внимательным и помню о том, что могут задавить.