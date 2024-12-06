ПОДОЗРЕВАЮТ ПОДЖОГ Полиция расследует причины пожара в пекарне в Вильянди

По сообщению полиции, возбуждено уголовное дело по статье о повреждении и уничтожении имущества. В ходе расследования будут собираться доказательства, чтобы определить, мог ли пожар быть преднамеренным. Если это подтвердится, важно выяснить, было ли действие умышленным или произошло по неосторожности. Виновному может грозить штраф или лишение свободы.