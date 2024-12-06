Во вторник вечером в старом городе Вильянди, на улице Пости, загорелось здание пекарни Mulgi Pagar. Полиция начала расследование, чтобы установить, что стало причиной пожара: умышленный поджог или халатность.
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ПОДОЗРЕВАЮТ ПОДЖОГ ⟩ Полиция расследует причины пожара в пекарне в Вильянди
По сообщению полиции, возбуждено уголовное дело по статье о повреждении и уничтожении имущества. В ходе расследования будут собираться доказательства, чтобы определить, мог ли пожар быть преднамеренным. Если это подтвердится, важно выяснить, было ли действие умышленным или произошло по неосторожности. Виновному может грозить штраф или лишение свободы.