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ПОДОЗРЕВАЮТ ПОДЖОГ Полиция расследует причины пожара в пекарне в Вильянди

Перевод: Каролина Вертяева
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При выяснении причин пожара инспектор спасательной службы установил, что возгорание началось снаружи дома.
При выяснении причин пожара инспектор спасательной службы установил, что возгорание началось снаружи дома. Фото: Kenno Soo

Во вторник вечером в старом городе Вильянди, на улице Пости, загорелось здание пекарни Mulgi Pagar. Полиция начала расследование, чтобы установить, что стало причиной пожара: умышленный поджог или халатность.

По сообщению полиции, возбуждено уголовное дело по статье о повреждении и уничтожении имущества. В ходе расследования будут собираться доказательства, чтобы определить, мог ли пожар быть преднамеренным. Если это подтвердится, важно выяснить, было ли действие умышленным или произошло по неосторожности. Виновному может грозить штраф или лишение свободы.

Огонь начался во дворе, под навесом, где хранились ящики. Индрек Ильвес, работник пекарни и сын владельца Евгения Ильвеса, рассказал, что на видеозаписи камеры видно, что возгорание началось снаружи. Пламя охватило небольшой навес, где не было электричества. По мнению Ильвеса, причиной мог быть поджог, выброшенный окурок или что-то еще.

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